Los vecinos de Laviana critican que la carretera sea ahora "una piscina de lodo"

La asociación de vecinos "Enlaze" de Laviana lleva tiempo reivindicando a las administraciones el acondicionamiento de los taludes en la carretera As-329, la del Faro de San Juan de Nieva, y la retirada de los argayos de la calzada. "Esto se ha hecho parcialmente en las últimas semanas y es de agradecer públicamente", señalan.

¿El pero? Lamentan que, debido a la futura ampliación del puerto, se esté sacando material de la cantera del Estrellín habilitando una nueva salida para ello: "Los camiones no tienen lavaruedas o, si lo tienen, no lo usan. El material se derrama en la calzada, se riega para eliminarlo y no producir partículas contaminantes, pero ¿alguien se paró a pensar que, sin unas cunetas en condiciones, lo único que hacen es poner en peligro a todo lo que circula sobre el asfalto?".

Los vecinos señalan que, al regar, el polvo se convierte el barro. "La calzada queda intransitable y va hacia las cuentas que están colmatadas desde hace años, con lo que se consigue el efecto contrario al que se pretende: el agua no evacua y lo que hay en la calzada es una piscina de lodo y barro, con el peligro que esto representa para los que por ella circulamos".

Los vecinos esperan que se solucione este problema. "Esperamos también que en ese ambicioso proyecto de acondicionamiento esté incluido el carril bici y la acera para que los vecinos de la margen derecha no sigamos discriminados como hasta ahora", concluyen.