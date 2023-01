Chus Western danza por el mundo

Su historia comenzó en Malawi un día de Navidad de 1994; es decir, hace 28 inviernos. Creció en un orfanato. Con nueve años viajó a España, y poco después a Avilés, donde pasó su infancia y adolescencia junto a su madre de adopción, pediatra que durante más de una década ejerció en el Hospital Universitario San Agustín. Isolina Riaño, la médica, decía que de cría soñaba con África. Y África, asegura, la eligió a ella. Allí encontró a su único hijo, Jesús, que es el protagonista de este relato. Chus Western, que es su nombre artístico, es bailarín. Actualmente tiene el "campamento base" en Madrid, pero se mueve donde la lleva la danza.

Estudió en el colegio San Fernando y, segundo de bachiller lo completó en el Santo Ángel. También tiene el título de Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportivas: "Siempre me ha gustado el deporte y lograr este título era una buena opción en aquel momento de mi vida", apunta. Un verano en Nueva York, a donde viajó para perfeccionar su inglés, lo cambió todo.

Allí, además de darle a la lengua de Shakespeare, se inscribió en una academia de danza, "Steps Broadway". "Me di cuenta que la danza me hacía vibrar por dentro. Al año siguiente fui a los Ángeles, a ‘Millennium Dance Complex’ y decidí dedicarme a ello. A la vuelta entré en el conservatorio de Carmen Roche, en Madrid, formándome en danza contemporánea", explica.

¿Y qué dijo su familia? "Mi madre y mis abuelos se lo tomaron bien, aunque no es nada fácil el mundo de la danza, pero siempre tengo su apoyo". Para Chus Western tener que estar lejos de la familia y de los amigos es duro. "Pero es necesario para luchar por tus sueños", precisa. "La danza requiere mucho trabajo individual y ser perseverante, con momentos de soledad. Además es necesario tener disciplina y esfuerzo. Mis amigos también me apoyaron y la Factoría Cultural de Avilés, donde participé impartiendo talleres de danza para niños y festivales de Noche Blanca", recalca.

Para Chus Western empezar de cero aquí o allá siempre es un trago complicado. Pero él tiene experiencia en cerrar puertas para perseguir sueños. "Un mayor salto significó dejar Malawi con 9 años y venir a un mundo totalmente nuevo y desconocido para mí con otra lengua y otra cultura", aclara el bailarín, que ahora ya es tanto o más avilesino que los avilesinos.

Chus Western se considera bailarín "freelancer". En ningún momento deja de formarse. Amanece con la danza y duerme con la misma pareja de baile: "Es mi vida. A todas horas estoy entrenando, ensayando, ideando nuevas calidades de movimiento. Cada vez me ilusiona y apasiona más. Es un mundo de expresión y de comunicación de sentimientos, emociones, de belleza y movimiento".

Del conservatorio de Madrid, Western siguió formándose con coreógrafos naciones e internacionales: en Berlín, con la compañía "Dart"; en París, en el estudio "Harmonic" y en "School of Disobedience" estableció contactos con bailarines de gran talento, como Yumi, de Tokio, con quien ahora está creando una pieza. Luxemburgo, Londres... En Londres, precisamente, hizo su primera audición con la compañía "Rambert Dance": fue seleccionado entre 2.000 aspirantes, aunque no lo eligieron finalmente. "Es esencial darse cuenta de que también de los aparentes fracasos se debe aprender y crecer en resiliencia".

En España cuenta con varios proyectos. Actualmente está vinculado a la compañía "Harriet Macauley", con la que tiene previsto este año actuaciones en distintos países de Europa incluida España. Como bailarín, Western también ha participado, por ejemplo, en el videoclip "Llagará" de Antonio Orozco. "De forma puntual doy clases en el conservatorio y en algún estudio profesional de danza de Madrid. Tengo la suerte de que no solamente me gusta bailar, que realmente me apasiona, sino que también me encanta la coreografia", reconoce. En este sentido está trabajando en un proyecto de investigación que ha presentado a la subvenciones de los Teatros del Canal para acercar la realidad de las mujeres de África en busca de agua. "Esperemos que logre realizarlo y ojalá pueda venir a presentarlo a Avilés", confía. Porque, salvo para bailar o visitar a su familia, Chus Westner descarta por el momento regresar: "Asturias es un paraíso natural pero con pocas posibilidades para desarrollar, en mi caso concreto, la danza". Lo suyo es danzar por el mundo.

