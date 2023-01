Anatomía de una portada

No es frecuente que el autor tenga que explicar la portada de su propio libro. Las cubiertas suelen entenderse solas y, cuando hay que explicarlas, malo. En este caso lo esencial de la portada se ha entendido muy bien: sobre un imaginario tapete de naipes del juego de la Historia, se despliegan una cartas que representan casi todo lo que le pasó a Avilés en estos más de mil años que analiza la obra. Es una portada narrativa, que anticipa aquello que el lector se va a encontrar en el interior. Pero algunos de los lectores que en este tiempo ya tienen el libro, entendiéndola, me han pedido que explique la razón de la elección de las imágenes; por qué le he repartido esas cartas y no otras a la historia de Avilés. He aquí mis razones con el ‘making-of’ de la portada.

No es un tipo de cubierta frecuente en libros de historia local. Porque este libro no se parece a otros de ese género. Surgió de las ideas del autor, mejoradas por Miguel De la Madrid, y rematadas por Nicolás De la Madrid. Tuvo un proceso, que puede verse en las imágenes, en el que se eligió una vieja baraja, cuyos naipes, ajados, marchitos y amarillentos, con más de cuarenta años de edad, tenían en el reverso publicidad de "Eleksa". Sobre ella, Miguel fue sustituyendo los motivos originales por otros nuevos, componiendo esta añosa baraja imposible de la historia de Avilés. Cada carta tiene un porqué; explicación que los lectores del libro, merecen conocer. Es ésta: Pedro Menéndez Representado por el famoso grabado de José Camarón y Francisco de Paula, está sobre el rey de espadas. Como personaje ha tenido una gran repercusión posterior en el conocimiento de la historia de Avilés, incluso de la propia ciudad como "villa del Adelantado". Tal vez esa repercusión no se corresponda con la influencia de la persona en la pequeña historia de la ciudad, pero sí es cierto que proyectó su nombre muy lejos de sus fronteras, cerca del rey que más ha extendido las fronteras de España, Felipe II. Cierto es, también, que este no es un libro de personajes ilustres y que Menéndez está necesitado de más y más modernos estudios sobre su compleja personalidad y trayectoria. Lo del rey de espadas parece evidente: las leyendas, ya sean blancas o negras, sitúan a Pedro Menéndez de Avilés, como hombre de acción, con la espada siempre a mano. El jefe. Ensidesa Está sobre la sota de copas. Hemos elegido su primitivo logotipo, esa vieja lingotera que derrama prosperidad sobre Avilés. Son copas, por tanto utensilios para brindar como brindó este pueblo cuando se anunció la llegada de la Siderurgia Nacional que cambió su faz y marcó un antes y un después en toda su historia. Un acontecimiento lo suficientemente importante como para llevarlo a portada, sobre todo en un libro que ha hecho la historia de los tiempos sobre los que nada se había escrito en Avilés, por ejemplo estos, que empezaron con coreanos, campaneros y Policía Armada. Que sea una sota también tiene su explicación. Viene al caso porque a Ensidesa se la llamó de muy diversas maneras: La Ensidesa, La Empresa, La fábrica, La fabricona, pero todas ellas en femenino. Como la sota, que es la única figura de nombre femenino en la baraja. La llegada del Ferrocarril Está sobre el dos de bastos. Se recorta la locomotora y todo su vapor del grabado original hecho para el recuerdo de aquel célebre día en el que Avilés saltó al progreso y al siglo XX, antes de que el siglo XX llegase. Lo hizo con la llegada del ferrocarril a la estación de Cantos y con la propaganda que desplegó el Marqués de Teverga para la ocasión. El diputado se trajo un vagón de reporteros de Madrid, pero no logró que la otra mitad de Avilés, la que quería la estación en La Industria para favorecer los intereses del marqués de Ferrera, le diera su apoyo. Hubo guerra de caciques que, en la calle, había sido batalla de garrotes. La división en dos de aquella sociedad avilesina que se batió a palos, azuzada por los amos, nublado su entendimiento por el humo del vapor y de los intereses torcidos. Dos grupos. Pintaban bastos. La ría, el Niemeyer y los eólicos Está sobre el caballo de bastos. Pintan también garrotes en el presente. Con la ría como eje y el puerto como escenario, sobre las formas del Niemeyer asoman los molinos eólicos que nutren al puerto de saneados tráficos. Es un caballo de batalla de los tiempos actuales. Lo es porque la desgraciada historia del nacimiento, muerte, resurrección y polémica del centro Niemeyer así fue y porque el puerto es, en todo tiempo, un caballo de batalla de la economía, de la riqueza y del futuro de Avilés. Un puerto siempre en obras porque sus limitaciones naturales así lo dictan. Un fondeadero en permanente brega. Las esquemáticas aguas de la ría, quedan en este naipe como símbolo de la ciudad de los proyectos pendientes o incompletos al borde de esas mismas aguas (saneamiento, barrera férrea, arteria del puerto, Isla de la Innovación, Baterías). Otra larga batalla que la ciudad no tiene más remedio que ganar para tener un futuro mejor. A caballo del presente y el pasado y siempre con el garrote al brazo. El fuero Está sobre el as de oros. Ese as es la carta más llamativa, la más espectacular, el "orón"; el triunfo de los triunfos. Por eso hemos colocado sobre ella al fuero. Formando el eje sobre el que se disponen los otros naipes. Esta es la biografía de una ciudad y el fuero es su partida de nacimiento. La constatación escrita de que aquí hubo vida inteligente en sus inicios. Cada vez más vida y cada vez más inteligente y rentable. Tanto como para que el rey decidiera organizarla y hacerla nacer con un documento que era el mapa de los privilegios y las obligaciones de los vecinos de Avilés. La llave que otros quisieron tener haciéndose vecinos de aquella urbe naciente que llegó a mirar por encima de sus murallas cómo llegaban los barcos de la sal para medirse con su fanega de la puente. El principio de todo. El primer triunfo. El escudo Está sobre el comodín. Cumple las funciones de ese naipe porque vale para todo, lo mismo representa a la ciudad, que resume lo que ella es. Los motivos heráldicos tuvieron sentido un día, pero, pasado el tiempo, es una imagen que tiene poder en sí misma. Un icono que, a golpe de vista, representa a Avilés y, por lo tanto, a todo lo que Avilés ha sido, es y será. Es el comodín de esta breve baraja, que hemos situado cerrando el eje que inicia el fuero. Un escudo muy bello, muy artístico, muy poco normalizado y muy poco oficial. Pertenece a la cubierta de una revista de El Bollo de 1914. De allí lo extrajo Miguel, reconstruyéndolo y añadiendo, con sumo cuidado, las partes que le faltaban, para que no perdiera nada de su fuerza y su belleza y para que luzca como luce aquí: la imagen de la ciudad, la representación de Avilés, el comodín de esta historia. He aquí la intención de la portada. Creo que, a golpe de vista, se consigue. Se ve el documento que la convirtió en ciudad, el personaje histórico que lleva a esa ciudad en su apellido, el escudo que la representa, la llegada del vapor y del siglo XX, la fábrica que partió en dos su historia para abrir un período nuevo y las esperanzas, eternas promesas y problemas que, al borde de la ría, pretenden resolver el presente y encarar el futuro. Todo está aquí representado. El arte, la industria, los acontecimientos, los personajes, los habitantes y la esencia de la villa en todas las edades en las que ha vivido: Media, Moderna y Contemporánea. Eso, y los tres pasos que el diseñador, Miguel De la Madrid, dio hasta llegar a la cubierta definitiva. La que, después de agotada, esta semana puede volverse a ver en los escaparates. Avilés en seis naipes.