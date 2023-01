Cambia critica que el proyecto para la Escuela de Arte no garantiza la obra

La primera fuerza de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés considera que la segunda fase de la Escuela Superior de Arte de Asturias (ESAPA) y el nuevo centro de Formación Profesional (FP) de La Grandiella se encuentran aún "en la casilla de la salida" puesto que, por ahora, se han adjudicado sendos proyectos, pero los presupuestos regionales de 2023 no reservan partidas para poder sacar a licitación sendas instalaciones educativas. En Cambia Avilés (CA) cuestionan el mensaje optimista trasladado desde el Ayuntamiento, tras el que ven "puro electoralismo".

"Los dos proyectos estarán listos en primavera, pero no existe un solo euro para 2023 en las cuentas del Principado para sacar a concurso el inicio de las obras. Nos parece una buena noticia que se hayan adjudicado los proyectos, porque sin ellos no hay obras, pero vemos desmesurado que el gobierno municipal lance las campanas al vuelo. Eso es electoralismo. Tener los proyectos no garantiza nada, lo que hay que hacer es pelear por la financiación para hacerlos efectivos", subrayó Juanjo Fernández, concejal de la confluencia.

El también coordinador local de Izquierda Unida (IU) recordó que "la primera fase" de la nueva sede de la Escuela de Arte "estuvo más de cinco años en el cajón de la Consejería sin que nadie moviera nada" y que estas instalaciones llevan "décadas con incumplimientos". "Se supone que la segunda fase iba a comenzar inmediatamente después de la primera y ahí sigue pendiente. Garantía es tener financiación para sacar las obras a concurso. Y no la tenemos por la falta de peso político del gobierno municipal", prosiguió Fernández, quien aludió a la moción que llevó a pleno la confluencia el pasado noviembre para instar al Principado a financiar el comienzo de la obra de la Escuela de Arte en 2023, que se aprobó por unanimidad. "El gobierno municipal fue incapaz de sacarla adelante, pese a que el grupo socialista la había apoyado. Unos 500.000 euros serían suficiente para poder empezar este año la obra", prosiguió el edil.

De ahí que Juanjo Fernández cuestione que el portavoz del gobierno municipal aluda al futuro del Palacio de Camposagrado o a la reorganización de los estudios de FP en Avilés: "Eso es poner el carro delante de los bueyes. Estamos en la casilla de salida".