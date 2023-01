Los concejos rurales de la comarca urgen tener "banda ancha" para atraer población

No es que los alcaldes crean que va a ser una panacea para repoblar la comarca, pero creen que disponer de acceso a "banda ancha" en las zonas rurales evitaría que alguna familia aspirante a vivir en esos espacios pegue la espantada al saber que la conexión a internet es deficiente o inexistente. Y es que los regidores de la comarca tienen constatado que los problemas de conexión a internet de alta velocidad son un inconveniente para atraer nuevos vecinos; o sea, que todos sin excepción están muy pendientes del prometido despliegue de conectividad para que la totalidad del territorio asturiana dispondrá en 2024 de cobertura de Internet de banda ancha gracias a la ejecución del programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico), que acumula al menos un año de retraso en su ejecución.

La conveniencia de añadir "banda ancha" en el medio rural al catálogo de ventajas que ofrecen los diferentes concejos de la comarca a quienes buscan donde vivir figura entre las prioridades municipales de Illas, Soto del Barco, Gozón, Corvera y Castrillón "al mismo nivel que hace años estaba contar con caminos asfaltados, luz pública o saneamiento". Son palabras de Iván Fernández (PSOE), alcalde de Corvera, en el análisis que hizo para este diario de los datos demográficos con los que cerró 2022 y que para el conjunto de la comarca deparan una pérdida neta de 841 habitantes.

"Espero que 2023 sea el año definitivo del despliegue de la ‘banda ancha’ porque es una importante demanda ciudadana", apunta el alcalde de Soto del Barco, el independiente Jaime Menéndez Corrales. "Son varias las cartas que he mandado interesándome por los planes de despliegue digital en Gozón durante los próximos meses y estoy a la espera de respuestas", manifiesta el regidor de Gozón, Jorge Suárez (PSOE).

La urgencia de acceso a internet en el medio rural une a los regidores de la comarca cuando analizan los datos demográficos que publicó LA NUEVA ESPAÑA este martes tanto o más que la cautela en la interpretación de los números y la observación de que "el problema del despoblamiento es demasiado complejo como para pensar que se arregla desde las administraciones locales", según palabras del alcalde de Illas, Alberto Tirador (IU).

Entre los que ganan habitantes –17 en el cambio de año– está precisamente Illas, que mantiene esa tendencia positiva desde hace tres lustros: "Nos venimos nutriendo desde hace años de gente de la comarca que busca un entorno amable, natural y bien dotado de servicios y comunicaciones para vivir. E Illas parece cumplir los parámetros, lo cual decanta la balanza en nuestro favor", comenta Tirador, quien no obstante repara en "la paradoja de que nuestra comarca, lo mismo que Asturias o España, tengan un problema de despoblación cuando el problema mundial es todo lo contrario: cada vez somos más y empezamos a no caber en el planeta".

También gana vecinos Soto del Barco, uno solo, pero suficiente para que Jaime Menéndez Corrales se congratule de que "lo positivo con la que está cayendo en materia demográfica es mantenerse; está bien soñar con ganar habitantes, pero lo primero es conservar los que se tienen". El regidor sotobarquense tiene el convencimiento de que el Norte será un sitio apetecido para vivir en el futuro "por consecuencia del impacto del cambio climático en otras regiones de España" si bien dice haber desistido de comprender "por qué con sus actuales fortalezas –comunicaciones, ubicación costera, fuentes cercanas de empleo...– la comarca no resulta tan atractiva para vivir a priori podría parecer".

Gana también habitantes Gozón, 21 en concreto, una cifra que el alcalde, Jorge Suárez, relativiza: "No es poca cosa viendo el panorama general pero tampoco debe invitar a la euforia". El Regidor cree que la pandemia "jugó a favor" de territorios como el suyo dándolo a conocer como "un lugar atractivo para vivir". Suárez celebra que Gozón haya cambiado la tendencia de pérdida de población, pues el último dato demográfico apuntala los también positivos de 2020 y 2021, si bien admite que "desde el Ayuntamiento trabajamos para dar calidad de vida a los gozoniegos, pero el problema de despoblamiento es generalizado y ponerle solución se escapa a nuestras competencias".

También gana habitantes Corvera, que si bien en la información publicada ayer constaba que perdía 7 vecinos en realidad aumenta en 181, según aclara el alcalde, Iván Fernández. Esta diferencia tiene que ver con la base de datos que se use: el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 7 la pérdida demográfica para el período 2021-2022 y el padrón municipal –actualizado a fecha 31 de diciembre pasado– corrige el dato con otros más recientes y eleva la ganancia a 181. En cualquier caso, Fernández destaca que la dinámica poblacional es negativa y que si Corvera destaca como excepción "es fruto, al menos en parte, de unas fortalezas que, más allá de su buena ubicación geográfica, debemos seguir tratando de apuntalar: vivienda con altos estándares a precios asequibles y una red municipal de servicios de calidad".

Yasmina Triguero (IU), alcaldesa de Castrillón constata que "frente a la concentración en núcleos urbanos parece que con la pandemia hay una recuperación de vivienda unifamiliar". Y asegura que en Castrillón "se está notando esta dinámica, pues vemos un interés creciente en la construcción de vivienda en zonas menos pobladas". Para darle la vuelta a la sangría demográfica, en opinión de Triguero, "se requiere que Asturias se visibilice como un lugar idóneo para desarrollar un proyecto vital, donde la juventud desee vivir. En la comarca se está desarrollando en la actualidad una apuesta por la industria, la tecnología, la innovación y la investigación que puede ser una oportunidad para cambiar la tendencia. Pero además, debemos desarrollar servicios de conciliación, conexión de banda ancha, mejores infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias que nos conecten mejor con el exterior, apuesta por la cultura y el deporte. Sin olvidar el desarrollo de un política social que nos proporciona una red de cuidados cada vez más necesarios para mantener a la población en su medio. En resumen: calidad de vida".

A la cabeza de la pérdida de población está Avilés, y el portavoz del gobierno socialista, Manuel Campa, hace esta reflexión: "El despoblamiento no es resoluble en el corto plazo y la capacidad de la Administración local para combatirlo es limitada. No obstante, desde el gobierno local se trabaja con ese objetivo: programas de vivienda para jóvenes, apoyo a la construcción de nuevas áreas residenciales, políticas de promoción empresarial, próximamente esperamos la ocupación del suelo de Baterías con nuevas actividades, el impulso del parque científico y tecnológico... Los resultados de todo esto se verán a medio y largo plazo y por sí solos no serán determinantes si no hay otras actuaciones en paralelo de las administraciones regional y estatal tendentes a cerrar la brecha demográfica".