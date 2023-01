Blanco reclama en Avilés proyectos competitivos para pelear por los fondos europeos

El secretario general de Industria y Pyme, Francisco Blanco, pidió ayer a la industria asturiana que presenten proyectos competitivos a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, conocidos como PERTE, para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad en la región. También insistió en que estos programas incluyen formación para los empleados afectados por la transición energética e industrial. El exsenador asturiano mostró su apoyo a los extrabajadores de Alu Ibércia (antigua Alcoa) y mostró su confianza en que "pronto" puedan cobrar la indemnización pactada. En cuanto a la venta de los futuros suelos liberados de Baterias, señaló que no era de su competencia, pero aún así matizó que desde el Ministerio de Industria "habrá que ver qué empresas muestran interés y qué proyectos presentan".

Francisco Blanco, exconsejero de Industria del Principado, se reunió a primera hora de la tarde de ayer con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, para analizar la situación de la industria avilesina y los proyectos pendientes de resolver. "La Alcaldesa y yo teníamos interés en tener esta reunión porque Avilés es ciudad industrial y tiene muchas cosas en común con el Ministerio, con proyectos como los de Arcelor y Fertiberia y seguir buscando un proyecto para las antiguas instalaciones de Alcoa, por citar solo algunos que tenemos en común, y para lo que tenemos que buscar una manera de empujar".

El Secretario General de Industria y Pyme pidió a las empresas asturianas y avilesinas que presenten proyectos competitivos a los PERTE, para conseguir financiación europea. "La industria asturiana, de la que una parte importante es Avilés, tiene mucho que ver con el PERTE de descarbonización, empezando por ArcelorMittal, pero también con otros proyectos que no son exclusivos de la descarbonización. Son procesos de concurrencia competitiva, pero hay una serie de empresas que son los que tienen capacidad para presentarlos y las animo a que lo hagan", remarcó.

Blanco no se refirió en exclusiva a proyectos inversores, sino también a la oportunidad que tienen las empresas de conseguir líneas de financiación para formar a sus trabajadores en la nueva industria transformada y limpia.

"Los pertes incluyen líneas de formación con partidas específicas a las que pueden acceder las empresas. No se limita a las vías principales de financiación para inversiones, sino que también hay otros mecanismos", señaló.

Las posibilidades de encontrar un proyecto inversor para las antiguas naves de Alcoa y la situación de los extrabajadores, que aún no han podido cobrar sus indemnizaciones, también ocuparon parte del encuentro.

Francisco Blanco señaló que todavía no ha llegado al Ministerio de Industria la carta que ha enviado un grupo de afectados, "pero no hace falta que llegue, porque conozco el comunicado y he tenido interlocución con algunos de los firmantes de ese escrito", señaló. "Lo que puedo decir ahora es lo mismo que les dijimos a ellos: el Ministerio en su momento medió entre la empresa y los trabajadores para que se llegase a un acuerdo y recuperar aquella oferta de indemnizaciones que Alcoa había hecho en su momento. Se recuperó y se firmó un acuerdo de buena fe que apoyamos. Los trabajadores han cumplido y tienen la expectativa, razón y legitimidad para recibir a cambio las indemnizaciones que se pactaron" y cuya paralización responde a la acción "de unos trabajadores que no son firmantes de esos acuerdos". Matizó que la resolución, "en todo caso, está pendiente del Tribunal Supremo y no le podemos decir lo que tiene que hacer. pero esperemos que sea pronto". En cuanto a la solicitud de los extrabajadores, señaló que "no hay ningún problema, como no lo hubo para mediar".

La alcaldesa de Avilés, por su parte, trasladó al Secretario General de Industria y Pyme la oferta de suelo del concejo avilesino para atraer inversión, aprovechando "la ventaja de que conoce este territorio y la capacidad que tenemos de ser competitivos".

Monteserín añadió que el Ministerio de Industria colabora en la captación de inversores y solicitó la ayuda de Blanco para que tenga en cuenta que los terrenos avilesinos son "privilegiados, porque tienen ecosistema industrial en su entorno, en un parque científico tecnológico, con una realidad en investigación, desarrollo e innovación que no tienen otros territorios, está al lado de un puerto, un sistema de formación de alto rendimiento y una ciudad con todos los servicios".Todo eso y una cosa más: "la concurrencia competitiva no nos acompleja".