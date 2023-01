Los Reyes Magos ponen el colofón en Avilés a una Navidad vivida en la calle

Nahla González, que tiene 9 años y casi casi se escurría del abrazo de su padre en las vallas de la primera fila de la espera de Sus Majestades los Reyes Magos en el paseo de la ría, le dice al periodista que esta noche espera "un reloj y dos juegos de mesa". Y lo dice así, tan convencida que fijo que fue lo que le han traído. Y está tan convencida porque acaba de pedírselo directamente al rey Melchor, que se ha detenido a su lado justo justo al desembarcar de "La Rechalda", que es el barco de la Autoridad Portuaria que pilota "el comandante McGregor" y transporta a los Reyes ría arriba.

Eso fue, al menos, lo que dijo uno de los emisarios de Sus Majestades que ayer tenía la cara y el garbo del "showman" Toño Caamaño, el que animó a la peña a cantar villancicos, el que hablaba con los niños para entretener la espera. De Nahla, pero también de quien no era Nahla. Por ejemplo de Daniela y Alejandra Burgos, a hombros de sus padres, aplastados contra la valla ellos y ellas con una sonrisa enorme como si tal cosa. Las dos hermanas estuvieron en primera fila, al lado de la alcaldesa Mariví Monteserín, el día del encendido de las luces navideñas. "Estamos en todos los espectáculos", suspira el padre de ambas. Se llama Jorge.

Beatriz Aparicio, que ha pedido "bebés llorones", también anda a orillas de la ría. La abuela se explica: "De todos los colores". Cuando los Reyes llegan a los coches que les están aguardando para llevarlos al patio del colegio del Quirinal, que es donde estaban los boxes de la cabalgata, la familia de Beatriz (y un montón más) corren rápido hacia el embudo que se forma en cuanto hay un montonín de gente en el paseo de la ría. Había que localizar un sitio bueno para ver toda la fiesta.

La familia de Marco Riesgo, que tiene tres años, se había dispuesto en el parque de Las Meanas, en el cruce de Juan Ochoa con Orejas Sierra. Marco tiene tres años y ha pedido a los Reyes un zorro (no aclara si de verdad o de mentira). No lo dice él, porque no está para mantener muchos diálogos. Vive en Berlín. "Es la segunda vez que ve a los Reyes y todavía no tiene claro su orden adecuado", dice el padre. "Melchor, Baltasar y..." Y aquí mira a la madre: "Gaspar", le ayuda. Y así está cuando pide pisar el suelo y acudir donde están los primos, que están sentados en medio del arcén esperando que lleguen los caramelos. Y cuando llegan, los de control hacen a las caravanas dar la curva tan cerrada que los caramelos no caen cerca de Marco Riesgo. Pero da igual, si los caramelos no llegan, llegaremos a los caramelos.

Los Reyes, cuando alcanzaron el Parche se asomaron al balcón del ayuntamiento. Y Melchor, hablador, pidió a Nahla, a Beatriz, a Marco y a todos los demás que mantuvieran la ilusión. "¡Ojalá poder seguir soñando!", comenta en voz alta una veinteañera desde la plaza, con los ojos muy abiertos en dirección al luminoso "Feliz Navidad" que luce en la fachada de la casa consistorial.