El rock de los inmortales

Hace veinte años –en diciembre de 2002, justamente– el baterista Tino Di Geraldo, los pianistas Richi Fuentes, Isaac Turienzo y Nacho da Cappo, el guitarrista Julio Gilsanz, el bajista Julián Frassinelli y el percusionista Darío Barbosa se convirtieron en los «Avilés All Star», un «supergrupo» de pila limitada que elevó a los cielos al personal que se juntó aquel Día de los Inocentes en el auditorio de la Casa de Cultura para escuchar música, hacer memoria y disfrutar del tiempo presente.

Y, sin embargo, aquella banda irrepetible se fue apagando según sus componentes fueron dejando el escenario en dirección a los camerinos, abriendo cervezas, posando para la historia. La fiesta que montaron se hizo mejor cuando su recuerdo se convirtió en leyenda. Y eso sucedió hace dos décadas ya: los mortales del rock & roll avilesino pasaron la línea y consiguieron la inmortalidad del cuento del pasado perfecto, aunque la perfección sea otra.

El productor avilesino Béznar Arias, el muñidor de aquella celebración, ha montado ahora la segunda parte de la fiesta. Este sábado (20.00 horas), aquel mismo escenario municipal será el de más de medio centenar de músicos de todas las edades –de todas, todas–: una docena de «supergrupos» para darlo todo cada diez minutos: un festival enorme, pero tan concentrado como un perfume de París. Y todo esto para celebrar la felicidad, la belleza y, un poco, el tiempo pasado y los ríos que van a dar a la mar. Para todo eso. Y también para celebrar que en 2002 fue cuando salió un libro de culto para los avilesinos de pro (y también para el resto): «Avilés. Espíritu de rock & roll. Más de 40 años respirando rock»: dos mil ejemplares y el conciertazo posterior y una exposición de la historia de la escena musical. La leche. Viva el rock & roll.

«No sabía dónde me metía», cuenta Béznar Arias en la cafetería de La Serrana, en la calle de la Fruta. Y es que esta semana el productor ha vuelto al lugar del crimen: al lugar en el que se presentó aquel libro resumen de la historia de la música moderna avilesina. Desde «Los Llamas» o «Los Linces» a «The Nacionales», la última vez que Arias se subió a la escena para darle un meneo a los instrumentos y no para bajar a los que se subieron a él y están lanzados. Porque Arias, antes de promover y producir, tocó, creó.

«En aquella fiesta conté con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés y también con El Corte Inglés, pero lo que me dieron casi no me alcanzó para salir del paso. Y me arruiné», reconoce al periodista sentado en una de las mesas de la misma cafetería, con la barra invadida de clásicos de la escena avilesina y también algún novato. «Claro que hay sustancia para ampliar el libro, para contar lo que vino después de sacar el primer libro. De hecho ya lo tengo escrito. Y maquetado. Pero no es el momento de publicarlo», explica Arias. «Quizás para el año que viene, que cumpliré treinta con la productora», añade. La suya es Norte-Sur. Y ha editado discos (muchos) y más libros que el de la excusa para la celebración de este sábado.

El concierto del día 8 está organizado a base de pequeños supergrupos. Diez minutos para cada uno de ellos. El primero será el que cuente con miembros de «Los Linces», «Los Llamas», «Los Siders» y «Deep Sounds». Luego vendrán «Squizo», «D. F. Cables», «Bilis Club». El tercero será el destilado de «The Mejores», «Winchester» y «Bisonte». La fiesta seguirá con «Malditos por excelencia», «Tokando fondo» y «Wolffather». Luego vendrán Pico y «Sonder». A continuación «Madera Rock» y los «Buddy Hollys». Miembros de «Fe de ratas», «Dixebra», «Eskartxa» y «Zona oscura» formarán otro supergrupo. Luego vendrá el que salga de la adición de «Marvel», «Brecha», «Hysteria», «Kwen», «Westhia» y «Rock & Rock». La penúltima adición es la de «Broken Roads», «Alexandra in Grey» y Javier Colero. Y, al final del todo, será cuando le toque el turno a «Contracanto». O sea, la fiesta musical de medio siglo reducida a dos horas de nada (y a 8 euros de nada).