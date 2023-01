Un concierto repasa la banda sonora avilesina de los últimos 60 años

La escena rockera avilesina ya va por las seis décadas. Las primeras cuatro son las que salen en el libro "Avilés. Espíritu de rock & roll. Más de 40 años respirando rock", de Béznar Arias, una monografía que se presentó hace veinte años en el antiguo Allegro ma non troppo, en la calle La Fruta, y que tuvo eco en el escenario del auditorio de la Casa de Cultura con un festival que empezaron "Los Llamas" y "Los Linces" y siguieron hasta los "A. C. Soul" y los "Space Cakes". Aquella fiesta tiene prevista segunda parte: esta misma tarde (20.00 horas), en el mismo lugar de la primera cita. Ocho euros de nada para escuchar a medio centenar de grupos de todas las épocas destilar hasta el límite sus propias historias en favor de una idea común: que el humo siderúrgico fue elemento total para que el rock empezara. Y no parara.

Béznar Arias se ha encargado de ordenar el tumulto rockero previsto para esta tarde noche: cada uno de los grupos avilesinos se ha juntado con otros más o menos afines para conformar una lista de pequeños "supergrupos" con el fin de presentar "espectáculos píldora" de diez minutos cada uno de ellos. Arias a estos pequeños "supergrupos" los llama "combos" y los hay de variable extensión y sabor. "Fe de Ratas" y "Dixebra"; "Broken Roads" y "Alexandra in Grey"... Arias, además, promete mantenerse en la escena veinte años más.