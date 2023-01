Los "Dream Theater" mostrarán su grandeza en el pabellón de La Magdalena

Los "Dream Theater", al principio, hace cuarenta años, se llamaron "Majesty". Y no era para menos. Los pioneros de esta legendaria banda norteamericana se habían conocido en las aulas de una de las escuelas de Música más importantes del mundo: la Berklee College. Sin dejar la majestad, prefieron los sueños sobre la escena. Y salió "Dream Theater". Y así, en toda su encarnadura, viajan a Asturias por primera vez. El jueves día 19 (a las 19.00 horas) tienen previsto salir al escenario del pabellón de La Magdalena para contribuir a hacer del espacio avilesino la mayor sala de concierto del Principado. El otro concierto español, en Barcelona: en el Sant Jordi Club, al día siguiente.

"Dream Theater" es un referente del roclk progresivo. Y lo es, desde hace lustros. Lo que traen bajo el brazo es su disco número quince. De él –que se llama "A View from the Top of the World"– es de donde saldrán las piezas fundamentales de su recital avilesino. Lo publicaron hace poco más de un año –en octubre de 2021– y consiguió el aplauso de los seguidores y de los que lo son menos.

Los críticos califican a los componentes de "Dream Theaters" "titanes". Y por dejar claro a quiénes se refieren, a continuación van sus nombres: John Petrucci a la guitarra, Jordan Rudess a los teclados, el bajo de John Myung, la batería de Mike Mangini, y James LaBrie como cantante. Myung y Petrucci se mantienen en el candelero desde la época de "Majesty", desde que comenzaron a meterse con el rock progresivo.

Las entradas para el concierto se venden a un precio de 45 euros (49,50 una vez incluidos los gastos de gestión), a través de la plataforma digital SeeTickets.