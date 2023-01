"En este mandato rondamos los 40 millones de inversión real en Avilés"

El concejal de Movilidad, Sostenibilidad, Mantenimiento y Diseño Urbano del Ayuntamiento de Avilés, el socialista Pelayo García, desembarcó en este mandato en el gobierno local y dice sentirse orgulloso de "haber dado un protagonismo muy importante a la mejora de los barrios" en estos años. En esta entrevista analiza los retos que quedan por delante en sus áreas y hace balance de un mandato que ya se está agotando.

–¿Estamos acabando el mandato más inversor de la historia en Avilés?

–Sí, es un mandato de máxima inversión y ejecución. Hay que tener en cuenta que las medidas de flexibilización de la ejecución presupuestaria nos han permitido afrontar inversiones y movilizar una serie de recursos que en otras ocasiones estaban limitados. En el periodo 2020-2022 hemos movilizado en inversiones casi 24 millones de euros y tenemos concedidos otros diez de fondos Next Generation para 2023, además de las inversiones previstas en el presupuesto para este año. En el periodo 2020-2023 rondaremos casi los 40 millones en inversión real en la ciudad.

–Todavía se están ejecutando proyectos de la Estrategia DUSI con fondos Feder y tienen que estar rematados a 31 de diciembre. El de las casas de maestros de La Luz, por ejemplo, no acabará en plazo. ¿Prevén problemas con la financiación?

–Esa actuación está estructurada en dos fases: proyecto y obra. Ya se están ultimando los detalles del proyecto para comenzar con la ejecución de la obra y es cierto que los plazos que se manejan sobrepasan el 31 de diciembre de 2023, que es el último dado por el Ministerio, pero también que la concesión establece una serie de requisitos en la flexibilidad en la justificación de la financiación. A priori, no vemos problemas en ese sentido.

–Obras de este mandato, como la del parque del Muelle, han acabado envueltas en polémica.

–Hemos ejecutado más de 200 obras, no todas han sido grandes intervenciones, y todas ellas se han ejecutado conforme a los requisitos definidos por el Ayuntamiento. En esta obra en concreto ha habido una incorrecta ejecución de algunas unidades y existe una discrepancia sobre el acabado final entre la contrata y los técnicos municipales. Los defectos son evidentes a la vista, se elaboró un listado de deficiencias a subsanar y se dio un plazo a la empresa. Algunas han sido subsanadas y otras no. Me gustaría destacar que las unidades de obra suponen un porcentaje muy pequeño de la actuación. El grueso de la obra ha sido conforme a proyecto. Es en la obra civil y en los remates donde se producen las discrepancias. Existe un procedimiento administrativo abierto para la resolución de esta discrepancia, la empresa tiene un periodo de audiencia para presentar alegaciones y esto se resolverá en el marco del contrato.

–Lo que parece claro es que volveremos a ver obras en el parque y la calle del Muelle.

–Lo que está claro es que las unidades que están ejecutadas con defectos tienen que ser subsanadas y que tanto la calle, que presenta las mayores deficiencias, como el parque, tienen que encontrarse en condiciones óptimas de uso y con unos acabados aceptables de acuerdo a los requisitos del proyecto sobre un entorno declarado Bien de Interés Cultural y que condicionantes fijados por Patrimonio.

–Bien de Interés Cultural es también Hermanos Orbón, otra obra polémica que lleva parada desde verano por Patrimonio. ¿Cuándo se retomará?

–Aún no hemos recibido respuesta de Patrimonio a la propuesta presentada para los remates. Esto surge por una diferencia de criterio técnico entre los técnicos municipales y Patrimonio. Al considerar que se trataba de una actuación menor, se consideró que estaba dentro de norma la ejecución de la pavimentación en la plaza. No se tramitó esa autorización previa, en el momento en que se nos comunicó paralizamos la obra en condiciones de seguridad y nos pusimos a disposición del servicio de Patrimonio. Nuestros técnicos son los principales interesados en proteger y respetar el patrimonio en la definición de sus proyectos. Y se pusieron a trabajar de forma coordinada para definir una solución. Se han presentado diferentes propuestas y ahora están sometidas a la valoración de los técnicos de Patrimonio.

–Esto ha retrasado el arranque de la obra de la plaza de Pedro Menéndez, que finalmente se activará este mes.

–Esperamos que pronto se resuelva Hermanos Orbón, es compatible la ejecución de ambas obras. Confiamos iniciar las de Pedro Menéndez antes de que acabe este mes y cerrar finalmente la actuación en el entorno del parque, que como sabe se dividió en tres fases. Nuestra apuesta es clara y decidida por una mejora de la accesibilidad compatible con la conservación del patrimonio.

–La extensión de las peatonalizaciones continuará en este 2023. ¿Cómo se irán ejecutando?

–En este 2023 tienen que quedar implantadas las Zonas de Bajas Emisiones. En consenso con el resto de grupos políticos, partimos de la actual zona de restricción de tráfico con las dos actuaciones que hemos presentado a financiación europea y que están en proceso de licitación y adjudicación, las de las plazas de La Merced y El Carbayedo. Todas las actuaciones urbanísticas deben ir acompañadas de otras actuaciones que respondan a ese compromiso político de generar el mínimo impacto en la actividad económica y hostelera de la ciudad. Recientemente se ha puesto en marcha una campaña por parte de Ruasa de promoción y de vales de aparcamiento y existen otras medidas a implantar, que tienen que ver con la digitalización, la difusión de los parkings municipal o el fomento de esos aparcamientos disuasorios. Se trata de que la zona de bajas emisiones sea compatible con la actividad económica de la ciudad.

Nuestra apuesta es clara y decidida por una mejora de la accesibilidad compatible con la conservación del patrimonio

–Los comerciantes de la plaza vienen reclamando la bajada el bolardo de Emile Robin en horario comercial. ¿Está descartado?

–No está descartado. Es una de las medidas que está contemplada en ese compromiso entre los grupos políticos que le he comentado. Está previsto que los vehículos que accedan a un parking público, como en este caso puede ser el del Atrio, puedan acceder a la zona restringida. Se establecerá un sistema de comunicación entre la cámara que vigila la entrada por Emile Robin –y a futuro en Marcos del Torniello– y los vehículos que entren en el parking del Atrio, de tal modo que se permita la circulación y se eviten sanciones a quienes acceden al aparcamiento subterráneo. Es un compromiso de todos los grupos políticos del pleno. Lo pondremos en marcha a la mayor brevedad posible.

–No hay noticias del proyecto del Principado para los intercambiadores de autobús en la ciudad.

–Estarán en la estación intermodal, aunque inicialmente se planteaba en El Muelle, y en Las Meanas. Los técnicos municipales y los del Principado están trabajando en la definición de ese proyecto, que generará un eje de transporte público ágil entre la estación intermodal y el hospital. Esta actuación tiene que encajar con la estrategia de movilidad sostenible del Principado y nuestro plan de Movilidad. Son nudos de intercambio de pasajeros muy importantes que tienen que ejercer de lanzadera de intercambio de viajeros de toda la comarca.

–El Plan de Movilidad tiene la aprobación inicial pero sigue pendiente la definitiva. ¿En qué punto se encuentra su tramitación?

–Se aprobó inicialmente en abril y el acuerdo con los grupos sobre la implantación de las zonas de tráfico restringido se materializó en junio. Se solicitaron informes a las diferentes administraciones y estamos aún en fase de recepción del informe preceptivo de la Consejería. Esperamos tener respuesta cuanto antes.