De aquellos veranos, estos inviernos

Pañar manzanas, ir "a la yerba" y, de postre, sacar patatas... Estas eran algunas de las ocupaciones de Iván Suárez Prieto cuando era niño y sus padres, residentes en Avilés, lo mandaban por el verano y algunos fines de semana "al pueblo", al cuidado de los tíos y abuelos. "Como no era buen estudiante precisamente, ese era mi ‘castigo’: ir a ayudar a la aldea", explica. Con el paso del tiempo las visitas a Sanzadornín, el pueblo de Illas donde están las raíces familiares de este avilesino, se espaciaron pero nunca se interrumpieron del todo: "Ya de chaval íbamos de visita, a la fiesta... Nunca dejé de ir y siempre lo hice con agrado porque para mí era una felicidad salir de la ciudad y ‘sentir’ el campo", asegura.

Vecino como era de Avilés, no resulta extraño que Iván Suárez conociera a su pareja, Natalia Martínez, en la ciudad por donde se movía. Lo raro es que un día descubrieron que ambos tenían vínculos familiares con Sanzadornín, pues también los antepasados de la mujer provienen de ese lugar. "Es como si estuviéramos predestinados: no sabíamos el uno del otro y resultó que nuestras familias comparten lugar de procedencia", cuenta.

El apego "al pueblo" era compartido por la joven pareja y un día se hizo realidad una idea que durante muchos años revoloteó por la cabeza del matrimonio: hacerse con una propiedad en Sanzadornín y construir una casa con idea de usarla de segunda residencia. "Compramos un prao y una casa prefabricada en la Feria de Muestras de Gijón. En éstas llego la pandemia y nos pilló con el montaje a medias, aunque pudimos completar la obra. Vinimos un día con una bolsa de ropa para estrenarla... y aquí seguimos. Esta casa de Sanzadornín se ha convertido en nuestro hogar y el piso de Avilés realmente es ahora la segunda residencia", relata la pareja.

Iván Suárez destaca que, a diferencia de los "muchos líos" que generó a sus padres la construcción de una vivienda de asueto, en su caso "todo fueron facilidades" administrativas, lo que parece ser una constante en el concejo de Illas a tenor de declaraciones de otros nuevos residentes que han sido protagonistas de reportajes publicados en este periódico.

La familia Suárez-Martínez discurre plácida en un paraje bucólico, rodeada de vecinos que alternan ocupaciones agrícolas y ganaderas, la jubilación o el descanso estacional. "En este pueblo somos una pequeña gran familia, nos apoyamos unos a otros y funcionamos como una red... No sé por qué, pero la relación social en los pueblos es muy diferente a la de las ciudades: yo en Avilés no conocía a alguno de mis vecinos de piso", reflexiona el nuevo illense de adopción.

Naturaleza, tranquilidad, aire limpio, un entorno "sano y amable" para la educación de los niños y las comodidades de una gran ciudad "a tiro de piedra" son las grandes ventajas que este matrimonio ve en el hecho de vivir en Sanzadornín. ¿Inconvenientes? "Sí claro, también los hay", admite Iván Suárez. Y refiere los más evidentes: "Como los críos ya tenían unos años cuando quedamos a vivir aquí no hemos querido cambiarlos de colegio –el niño es alumno del instituto Carreño Miranda y la niña, del colegio Palacio Valdés– y hay que bajarlos (y subirlos) todos los días que hay clase. También para ir a trabajar, lógicamente, hay que moverse en vehículo privado; yo en Avilés iba a trabajar en bici y desde aquí como que no es plan. La movilidad es un handicap y te obliga a tener coche. También estamos muy quejosos de la discriminación tecnológica del campo, la carencia de ‘banda ancha’ nos encarece una barbaridad el servicio de acceso a internet".

Los niños, que a diferencia de sus padres no tenían experiencia rurales con anterioridad a irse a vivir a la aldea, están "encantados" según su padre. Ambos siguen sus estudios con normalidad, como se dijo antes, y además la chica va a clases de baile y el varón está en el equipo de baloncesto de la Atlética Avilesina. "Con organización no hay por qué renunciar a nada incluso aunque vivas fuera del casco urbano de Avilés", asevera el padre, a quien entristece pensar que "si las cosas no cambian, de aquí a quince años el campo asturiano será un desierto".