Un hostelero prueba nuevas "armas" en la lucha contra las aves: globos con ojos

Unos llamativos globos amarillos que llevan adheridas unas no menos vistosas pegatinas en forma de ojos cuelgan desde hace días del alero de la terraza cubierta de la cantina de Renfe, uno de los más populares establecimientos hosteleros de Avilés. La razón de ser de estos artilugios hinchables no es otra, según explica el dueño del establecimiento, Arsenio Fernández, "Tito", que ahuyentar a las palomas que frecuentan la terraza en busca de comida y causan abundantes trastornos tanto a la clientela como a la dirección del local, que no gana para reponer piezas de vajilla rotas. "Esto es una plaga y nadie toma medidas para ponerle solución", lamenta el hostelero.

Los globos con ojos –que simulan los de aves rapaces– son la última ocurrencia de un fabricante de dispositivos para ahuyentar animales indeseados en la lucha contra las aves. Se venden por internet a precios muy razonables –desde 9,99 euros la unidad– y existen variedades con ultrasonidos o dispositivos que emiten flashes de luz. En cuanto a la eficacia, Tito modera el optimismo: "Yo diría que regular. Es cierto que vienen menos palomas, pero sigue habiendo". Eso sí, los que se pirran por los globos son los niños: "Les fascinan", asegura el hostelero.