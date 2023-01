La inminente reforma de la plaza pone la guinda al nuevo espacio peatonal del Muelle

La reforma del parque del Muelle ha sido uno de los proyectos estelares del mandato socialista que toca a su fin en 2023. La actuación se planteó en tres fases y no estuvo exento de controversia, primero por el anuncio de la eliminación de la emblemática fuente de la plaza Pedro Menéndez (finalmente trasladada a la avenida La Constitución) y, más recientemente, por el deficiente resultado de la fase II de las obras, la que afectó al interior propiamente dicho de la zona verde y a la calle del Muelle. No obstante, la maquinaria administrativa no para y en este año electoral llega el momento de poner la guinda a la tarta con la ejecución de la fase III del proyecto, la que afecta a la plaza Pedro Menéndez. El equipo de gobierno anunció ayer mismo la activación durante este mes de enero de los trámites burocráticos para contratar la obra.

"La reforma del parque, el cambio de pavimento de la plaza Hermanos Orbón y ahora la rehabilitación de la plaza Pedro Menéndez configurarán un nuevo espacio más amable donde el peatón ha ganado terreno y supondrán un polo de atracción no solo para los visitantes, sino en primer lugar para los vecinos y vecinas que podrán disfrutar de un centro urbano más atractivo y mejor conectado con zonas emblemáticas como son La Villa y el barrio de Sabugo", asegura una portavoz del gobierno socialista avilesino. La inminente reordenación de espacios en la plaza Pedro Menéndez va a permitir, según fuentes municipales, "la ampliación de superficies peatonales hasta configurar un gran salón urbano de entrada al casco histórico de la ciudad y la generación de nuevas superficies para crear un parque de juegos infantiles con elementos lúdicos modernos y el consiguiente pavimento de caucho". La zona destinada a albergar juegos infantiles se situará como un apéndice del parque clásico, pero anexo al mismo. Este área a emplazar en un lugar intermedio entre la plaza y el parque "se confinará con un murete-banco que servirá para ocultar el encuentro entre el pavimento de caucho de los juegos de el de la plaza, más adusto y formal, siendo un elemento que servirá además para resolver los desniveles del encuentro entre la plataforma del parque y la plaza". Por lo que respecta a la actuación en la plaza Hermanos Orbón, que está "muy cerca de finalizar", según el gobierno local, "ha mejorado el espacio abierto y los soportales, poniéndose fin a un entorno urbano degradado por la presión de todo tipo de vehículos. La obra contribuye a mejorar la accesibilidad a los locales comerciales y de hostelería del perímetro de la plaza". Como ya informó este diario en su edición del pasado domingo, Avilés arranca 2023 con ocho obras en marcha que suman 2,8 millones de euros, que serán 7 millones durante el primer trimestre por la sucesiva activación de otros proyectos, en su mayoría cofinanciados con fondos europeos. Al margen de la rehabilitación de la plaza Pedro Menéndez y la plaza Hermanos Orbón, las actuaciones en cartera van desde la remodelación de espacios de esparcimiento y deportivos (en Versalles, Valgranda y La Carriona), a la eficiencia energética, pasando por el asfaltado de calzadas deterioradas por el uso e intensidad del tráfico.