Iván Serrano: "Tengo mucha ilusión por ascender con el Avilés"

Aunque el domingo ya se estrenó en el empate del Real Avilés ante el Zamora (1-1), ayer Iván Serrano tuvo su puesta de largo como nuevo jugador avilesino. Con una sonrisa de oreja a oreja, prueba de la ilusión que le hace regresar a su ciudad natal, el lateral izquierdo ya luce el número 11 del conjunto blanquiazul. "Desde el primer momento que me lo comentó mi representante le dije que me hacía ilusión volver", aseguró el jugador, con los recuerdos agolpándose en su cabeza. "Cuando era pequeño jugaba en El Quirinal, pero siempre solíamos venir yo y mis amigos al Suárez Puerta. Recuerdo que la ciudad se paraba por el fútbol. En el momento que me lo dijeron me entraron ganas de intentarlo, estoy súper ilusionado", recordó el lateral izquierdo.

Serrano llega tras disputar media temporada como cedido por el Burgos en el Linares, conjunto de Primera RFEF. "Bajo una categoría, pero porque quiero ganar más protagonismo. Además, vuelvo a casa, con toda la ilusión para conseguir el ascenso", reconoció el defensa, que desea "aportar mi granito de arena, ya sea como titular o desde el banquillo". Aunque ha llegado con ciertas molestias, el avilesino dijo que su físico es una de sus grandes virtudes, lo que le permite ser un lateral muy ofensivo. Jorge González, "Astu", director deportivo del Avilés, habló de lo que se puede esperar durante este mercado de fichajes, periodo en el que "habrá cambios". "Tenemos que crear un equilibrio en la plantilla y manejar bien los tiempos. El trabajo es mucho más difícil que en verano", explicó el gijonés, que destacó que este fichaje hace unos meses "era impensable", tanto por el nivel del jugador como por su club de origen. "Esta semana va a ser clave. Vamos a hacer más cambios de los que queríamos. Los que nos han pedido salir son jugadores que no están contando mucho, y viendo su edad es comprensible que quieran jugar más. Durante estos días habrá novedades, tanto salidas como de llegadas", vaticinó Astu, que evitó dar nombres, ya que quiere a todos los futbolistas comprometidos con el proyecto. Su ojo ahora está puesto en "jugadores que entrenen y compitan bien", confesó el director deportivo, cuyo objetivo es que "el míster tenga problemas todos los domingos a la hora de hacer la alineación". Para ello, el club sondea el mercado en busca de "futbolistas ‘dañados’, que vengan de una experiencia complicada, más allá de lo típico de que sea buen jugador", detalló el director deportivo blanquiazul, ya que eso crea un contexto ideal para que el Avilés pueda hacerse con sus servicios de cara a la segunda vuelta. Continuidad de patrocinador. El Avilés aprovechó el acto de para anunció la renovación del acuerdo de patrocinio con Oca Hotels, lugar donde se realizó el acto.