La escasez de solares "de interés", principal escollo para construir nueva vivienda en Avilés

"En los barrios no se construye, en el centro no se rehabilita y, desde la Administración, no se mueve la vivienda protegida". Así explica el promotor Carlos Antuña la razón por la que, a su juicio, la venta de obra nueva en Avilés está parada: en 2022, de enero a octubre, se realizaron en la ciudad 644 transacciones inmobiliarias, solo seis de pisos nuevos, de acuerdo a los últimos datos registrados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En Avilés, apunta Carlos Antuña, existe suelo para más de 3.000 viviendas en diferentes desarrollos urbanísticos "que están paradas y generarían un 15 por ciento de VPO (vivienda de protección oficial), que es otra tipología de vivienda que no se está desarrollando en Avilés". Para el también promotor Víctor Antuña, que esta primavera prevé entregar dieciséis viviendas nuevas en Cervantes, 22, la escasez de suelo "interesante" es uno de los principales escollos para la nueva construcción. "Hay suelo en La Magdalena, pero ahí sería difícil vender. El suelo que hay libre no es interesante y las rehabilitaciones son complicadas: es más caro rehabilitar que construir desde cero", señala. Apunta también que cada vez quedan menos constructores: "Ha subido el precio de materiales, el valor de las viviendas en Avilés apenas se ha incrementado y el margen que queda es pequeño", subraya. Manuel Campelo, que está ultimando treinta viviendas nuevas, asegura desconocer cuál es el problema para que la gente se tire a la segunda mano. "Todo lo que se vende es usado aquí, en Oviedo y en Gijón. El problema que tienen esas compras es que hay que invertir mucho dinero en reformar unas viviendas que son casas viejas, y eso tiene sus consecuencias". Los constructores deben competir, además, con la obra nueva en manos del conocido como "banco malo", que actualmente tiene en marcha dos promociones céntricas en Avilés: en el antiguo solar de Ingenieros y en la avenida de la Constitución. Plan General El gobierno avilesino avanzó en 2020 su intención de hacer cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impulsar el desarrollo de vivienda en el municipio. La última revisión del documento maestro que orienta el urbanismo local se aprobó en 2006, en una época de fuerte demanda antesala del posterior estallido de la pasada burbuja inmobiliaria. El plan aprobado en aquel contexto preveía un crecimiento residencial de unas 15.000 viviendas, con capacidad para albergar a más de 45.000 nuevos habitantes. Pero los convenios urbanísticos que se cocinaron en aquellos tiempos quedaron congelados por la crisis del ladrillo y desde entonces no se movió ficha para adaptar aquellos planes a la nueva realidad. Como informó entonces este periódico, el primer paso para esa modificación del PGOU que, previsiblemente, se llevará a cabo en el próximo mandato, fue la contratación de un análisis de los suelos urbanizables definidos en ese instrumento de planeamiento. Ese estudio realizó un chequeo a todos esos terrenos y constató que ninguno de los 16 sectores de suelo urbanizable residencial recogidos en el planeamiento de 2006 había adquirido la condición de suelo urbano. El estudio sobre el suelo urbanizable de Avilés constató asimismo un "sobredimensionamiento de los crecimientos residenciales e industriales previstos" en el planeamiento general vigente y concluyó que resulta "oportuna una revisión total o parcial del Plan General con el objetivo de adaptar el modelo territorial y de ciudad a los principios de sostenibilidad, eficiencia energética, movilidad sostenibles y uso racional del territorio". Entre julio, agosto y septiembre en Avilés se vendieron 203 viviendas, un 12% más que en los mismos meses de 2021. Todas de segunda mano.