El Principado se hará cargo del acceso al albergue de animales que se construirá en Candamo

El Gobierno regional se hará cargo del acceso al albergue de animales que se construirá en Candamo. El director general de Infraestructuras Rurales y Montes, Fernando Prendes, trasladó ese compromiso este miércoles a la alcaldesa de Candamo, Marta Menéndez, y al concejal de Mantenimiento de Avilés y presidente del Consorcio Albergue y Refugio de Animales (ARA), Jorge Luis Suárez.

Según el edil avilesino, el Principado adecuará una pista de 700 metros previa solicitud del consistorio candamín, como demandaba el Consorcio. Esa pista se ensanchará y adecuará para poder comenzar la obra en la finca denominada Reguero de la Vara. "Esto se podrá realizar con un contrato menor. Cuando finalice la obra del albergue, se acometerá también el asfaltado y quedará habilitada una carretera conveniente para el ir venir de vehículos a las instalaciones", explicó Jorge Luis Suárez.

El presidente del ARA ha recibido en los últimos días la propuesta de convenio para la construcción del albergue, un documento que "están revisando los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Avilés, a cargo de la secretaría del Consorcio". "Se nos ha remitido por parte de Tragsa la propuesta de convenio para poder usarla como medio propio. En cuanto se firme ese convenio, se podrá pedir la licencia de obra a Candamo e iniciar la actividad", añadió Suárez.

Cerrar ese compromiso con la Dirección General de Montes y la firma del convenio, que sigue pendiente, son los pasos que restan para poder avanzar hacia la construcción de la perrera comarcal, un proyecto que suma décadas de retraso y que al fin da pasos en firme. El Consorcio se reunirá en febrero para dar el visto bueno al convenio, previo a su firma, y aunque todo apunta a que la construcción comenzará este año (hay partida reservada en los presupuestos regionales), su presidente prefiere no lanzar campanas al vuelo: "Después de tantos años, lo importante es que se haga. Suponemos que empezará este año pero no me atrevo a asegurarlo".

Además de la dirección de obras y coordinación del plan de salud y seguridad a través de la entidad pública Tragsa, el Principado aportará 229.000 euros con cargo a los presupuestos de 2023 para el albergue a través de la partida que tiene la Consejería para subvenciones de obras cooperables que se destinan a los municipios pequeños. Avilés no entraría en este fondo, pero sí la mayoría de los municipios que integran el consorcio de animales. Esa partida, como ya trascendió recientemente, se destinará a saneamiento, abastecimiento de agua y energía.

El Consorcio para la construcción del refugio de animales está compuesto por 13 concejos con la siguiente participación: Avilés (42,69%), Castrillón (12,22%), Corvera (8,52%), Villaviciosa (7,94%), Llanera (7,51%), Gozón (5,64%), Grado (5,32%), Pravia (4,38 %), Soto del Barco (2,09%), Candamo (1,08%), Muros de Nalón (1,04 %), Las Regueras (1,01%) e Illas (0,56%).

El futuro albergue de animales se emplazará en una finca denominada Reguero de La Vara en la parroquia de Cuero en el concejo de Candamo. Es una parcela de superficie registrada 24.312 metros cuadrados, situada en un entorno muy aislado lejos de casas, rodeado de bosque en el que se conservan restos de antiguas explotaciones tanto mineras como madereras.