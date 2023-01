Cambia pide refundar el Niemeyer "para que sea referente cultural de Asturias"

Cambia Avilés (CA), la confluencia de Podemos e Izquierda Unida en el Pleno del Ayuntamiento, reclama "refundar el Niemeyer para que pueda cumplir el objetivo para el que se construyó: ser un referente cultural de Asturias en el ámbito nacional e internacional". Y es que la formación que lidera la concejala Sara Retuerto considera, tras analizar los datos salidos de la encuesta realizada por la empresa Alben Ingeniería y Marketing para el área municipal de Cultura, que ha quedado patente la lejanía que existe entre la oferta de la fundación que gestiona el complejo cultural de la ría y la ciudadanía que debería disfrutar de ella (uno de cada cuatro avilesinos considera que la programación del Centro es "mala", "muy mala" o produce indiferencia).

Recuerda CA que el Centro Niemeyer se había construido "para convertir a la industria cultural en un factor de dinamización económica para Avilés y para Asturias". Y eso, después de trece años desde su reapertura, aseguran, todavía no se ha cumplido.

"Los resultados de la encuesta realizada a la población avilesina no hace más que ratificar esa idea que desde Cambia Avilés llevamos mucho tiempo advirtiendo: que el centro no cumple con su vocación internacional y no ha logrado convertirse en un motor cultural, social y económico para Avilés y para Asturias", continúa la nota de prensa. Y añade: "El ejemplo más evidente es la programación que recientemente se nos presentó para el primer trimestre de este año, una programación carente de ambición que tiene como cabeza de cartel unos conciertos, los de Víctor Manuel, que perfectamente podrían celebrarse en la Casa de la Cultura, o que prorroga por sorpresa y de forma inexplicable una exposición, ‘Vuelta al revés del revés’, que ya lleva abierta desde el mes de julio del año pasado y que ya ha cumplido con los objetivos".

Para CA ha llegado el momento de la refundación del Centro Niemeyer, sobremanera porque a finales de este próximo mes de marzo concluye el plazo para abonar la deuda generada por la fundación después de que la entidad hubiera entrado en concurso de acreedores, justo cuando el ahora dramaturgo Natalio Grueso dirigía la fundación. Para Cambia la gestión del autor de "Lorca por Saura" es "delictiva" (para el partido y también para la justicia asturiana).

La confluencia llevará el debate al Pleno de febrero por la vía de la presentación de una moción que están elaborando con la vocación de que pueda convertirse en una declaración institucional apoyada por toda la Corporación.

"Han sido once años haciendo frente a este agujero económico que nunca se tendría que haber producido, un dinero que debería haber ido a generar una programación cultural potente que posibilitara ese desarrollo cultural y económico que se nos prometió. Por esta razón, ya trasladamos al director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, y a la Alcaldesa en la última reunión mantenida en el mes de diciembre sobre la actividad del centro cultural, que ahora es el momento justo para refundar el Niemeyer".