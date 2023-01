"Que cubran las plazas ya", claman las familias de los mayores de la residencia del Nodo

"Queremos que atiendan a nuestros familiares en condiciones y para eso hace falta más personal médico y de enfermería. Hace falta personal suficiente para que los cuidados sean los adecuados". Habla María del Carmen Butrón, presidenta de asociación de familias de los residentes del centro del ERA del Nodo, colectivo que viene denunciando desde hace semanas que la merma de la plantilla en esta residencia gestionada por el Principado se traduce en una atención insuficiente a los suyos.

Este jueves ofreció una rueda de prensa junto a a Elena García, delegada sindical de CSI del ERA, y la portavoz de Cambia Avilés (CA), Sara Retuerto. La formación llevará al primer pleno ordinario del año, que se celebrará el viernes día 20, una moción con la que busca el apoyo del resto de grupos políticos para instar a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado a "que aumente de inmediato la plantilla de personal en el Centro Residencial del Nodo" y a que "inicie los trámites necesarios para la actualización de los niveles de dependencia, para poder llevar a cabo el reajuste de las ratios de personal".

Cuidados a 148 residentes

Según la representante sindical, las tres auxiliares que se habían incorporado a la residencia durante la crisis del covid fueron cesadas el 9 de enero y no está previsto cubrir esas salidas al menos "hasta abril". Son siete las enfermeras que prestan cuidados a los 148 residentes, tampoco se han cubierto los huecos que han dejado las reducciones de jornada de dos de ellas y "por las noches no hay ninguna". Así las cosas, según relató García, "las auxiliares hacemos tareas de enfermeras" y "no podemos dar la atención de calidad que los residentes merecen".

Familias de usuarios y trabajadoras reclaman una actualización de los grados de dependencia de los internos, porque "hace años que no se actualizan" y muchos de los que ingresaron hace tres años, antes del covid, "son ahora dependientes o grandes dependientes, psicológicamente están muy mal y necesitan mucha más atención". "Queremos que se cubran esas plazas lo más pronto posible y que no se comprometan a lo que luego no hacen. Los residentes están pagando su dinero también", protestó María del Carmen Butrón. Retuerto recordó que en Asturias, tanto los sindicatos como las asociaciones de familiares de usuarios y plataformas, llevan tiempo denunciando que las ratios de personal son insuficientes para atender debidamente a los residentes.