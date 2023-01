El PP ve "desproporcionado" destinar un millón al albergue de transeúntes

El Partido Popular (PP) de Avilés ve "desproporcionado" destinar a la gestión del Centro de Personas Sin Hogar un millón de euros (presupuesto de licitación del contrato para los próximos dos años) y considera que los programas para atender a este colectivo desfavorecido "no cumplen sus objetivos". Su portavoz, Esther Llamazares, critica que el gasto de personal recogido en los pliegos del contrato "supera con creces lo que se dedica al área empresarial del Ayuntamiento".

Los populares defienden que el hecho de que "cada vez haya más programas" dirigidos a las personas con menos recursos demuestra que "los objetivos no se cumplen". Sobre el contrato del albergue de transeúntes de la calle La Estación, ahora en licitación, sostiene que ese gasto no está justificado. "Si pagásemos un hotel, no llegaríamos a ese nivel de gasto. Por el centro pasan de media unas 600 personas al año. Si una noche de hotel cuesta entre 100 y 150 euros y hacemos el cálculo, las cifras se encuentran muy por debajo de lo que representa este contrato, saldría más barato", argumenta la concejala del PP.

El Centro de Personas Sin Hogar es un recurso de corta estancia (entre tres y siete días, salvo casos excepcionales) que da respuesta a las necesidades de alojamiento, manutención, información y orientación, así como al desarrollo de habilidades sociales y prelaborales básicas y de apoyo a la reestructuración de las personas sin hogar. En 2013 se puso en marcha en su planta baja el Centro de Día, utilizado por una media diaria de 16 personas.

En su comedor se sirven unos 25.000 menús al año, una cifra que Llamazares compara con los que dispensa en la ciudad la Fraternidad de Francisco: "En 2022 dieron 55.665 menús, una cifra escalofriante. El día que menos dieron fueron 90 y el que más, 198. Está gestionado por personal voluntario, sin ningún tipo de subvención, con donativos y su labor se pone en valor salvo por este Ayuntamiento. Estos números dan una idea de cuál es la situación de esta ciudad, con personas absolutamente dependientes que hasta necesitan ayuda para comer".

También cuestiona Llamazares que "las entidades que optan a este tipo de licitaciones son siempre las mismas, tienen alguna relación con el Ayuntamiento de Avilés y acceden permanentemente a subvenciones para proyectos de carácter social". Tras analizar a diez de ellas, pero sin nombrarlas, sostiene que en este mandato se destinan más de 6,6 millones en ayudas y contratos para programas vinculados a la inserción o el acceso a la vivienda, saco en el que incluye partidas de la Fundación San Martín: "Entre 2019 y 2022 se destinan 3,68 millones a subvenciones de vivienda y reinserción social, 1,9 millones a contratos y el nuevo contrato del albergue supone un millón más. Es incomprensible la forma de gestionar de este equipo de gobierno. Estamos ante un grave problema social. Presentaremos una iniciativa sobre esto en nuestro programa electoral", concluye Llamazares.