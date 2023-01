Avilés desborda el casting de los hermanos Sánchez Cabezudo

La avalancha de jóvenes que acudieron este sábado en Avilés al casting de la serie que rodarán en Asturias los hermanos Sánchez Cabezudo obligó a limitar la convocatoria a la prueba para el papel protagonista. De los cientos de jóvenes que se presentaron ante el polideportivo del Colegio Quirinal, solo se pusieron finalmente ante la cámara los chicos de entre 16 y 20 años que aspiran a un papel relevante en el "thriller" policial que tienen entre manos los responsables de series como "Crematorio" o "La Zona". Las chicas de hasta 25 años convocadas para papeles secundarios del rodaje se encontraron con la puerta del polideportivo cerrado para ellas.

"No esperábamos un casting con tanta gente. Al haber salido en los medios de comunicación, la afluencia se ha disparado, así que vamos a limitarlo al perfil principal, a un chico de entre 16 y 20 años para un papel relevante de la serie", explicó minutos antes del comienzo de las pruebas Lucía Fuentes, de Kubik Films.

No es el primer casting que la agencia organiza en Asturias para esta serie ("Ya hubo en Mieres, Oviedo, Siero...") pero sí el primero que trasciende a través de los medios. Y la respuesta acabó resultando abrumadora. Así que hubo que meter tijera y centrar el tiro en un chivo joven, no profesional y menor de 20 años para uno de los personajes relevantes de la serie. Desparpajo y naturalidad ante la cámara buscaba en ellos Lucía Fuentes en el polideportivo del Quirinal, donde los chicos tuvieron que presentarse ante la cámara de un teléfono móvil y contar una historia en menos de un minuto, real o inventada, a libre elección.

El encargado de romper el hielo fue el avilesino Antonio Emilio Pérez Fra, de 18 años, aficionado el teatro y estudiante de segundo de Bachillerato de Ciencias Tecnológicas en el IES de La Luz. Con "cero nervios" y un brazo recién tatuado, contó ante la cámara "cómo hace dos días he estado muerto": "Me drogaron en una fiesta, me desperté a las tantas de la día siguiente sin saber cómo llegué a cada. Me caí del sofá y el personal de una uvi móvil me tuvo que dar adrenalina. Solo tengo como recuerdo este tatuaje, la Santa Muerte, que decide quien vive y quien muere. No era mi hora".

Al Quirinal acudieron aspirantes a actores y actrices, simples curiosos y hasta alguna que otra pandilla "a pasar la tarde" del sábado, "por hacer la gracia".

A la cabeza de la fila se encontraban los amigos Sergio Fernández Rubio, trabajador del Aeropuerto de Asturias, y Nicolás de la Madrid, estudiante de Biología. "Cuando iba al instituto formaba parte del grupo de teatro, siempre me atrajo este mundo", explicó el segundo.

La joven Esther Casas, avilesina de 16 años y que cursa un grado medio de Imagen y Sonido, fue de las que se quedó con las ganas de descubrir cómo es un casting para una serie. "Me gusta actuar, ya lo hice en la Ópera. Al menos me voy con un correo. Y si no es de esta, para otra", comentaba ya cerca de las seis de la tarde, cuando ya no había esperanza alguna de acceso para ellas.

Kubik Films facilitó un correo electrónico para que las chicas, que optaban a papeles secundarios, pudiesen enviar sus datos, con miras a una nueva convocatoria, presencial u online (ayer estaba por decidir). Está previsto que las jefas de casting regresen para una segunda prueba para los seleccionados este sábado en Avilés, aspirantes a actores en una serie que se rodará en Asturias a partir de marzo y que se emitirá en "Disney +".