"La canción con la que ganamos el ‘Grammy’ habla de colonizar Marte para sobrevivir"

James Labrie (Canadá, 1963) es el cantante de la banda americana "Dream Theater" que el próximo jueves día 19 actuará en el pabellón de La Magdalena, en Avilés a partir de las 19.00 horas, en un concierto en el que contarán como teloneros con el grupo finlandés "Arion", que presentará su último disco, "Vultures Die Alone". "Dream Theater" son los creadores de un género musical, el metal progresivo, que siguen abanderando más de treinta años después de que comenzaran a tocar. El grupo –que acaba de ganar su primer premio "Grammy"– solo hará dos fechas en España: en Avilés y Barcelona. En las siguientes líneas, Leabrie desgrana su paso por España y sus planes de futuro.

–¿Conoce Avilés o Asturias?

–La verdad es que no. Solemos tocar en ciudades grandes cuando vamos a España. Pero esta vez se nos planteaba por un problema de fechas hacer solo un concierto, en Barcelona, lo que es una locura, incluso el hecho de hacer solo dos shows en un país como España es algo ridículo, y fue cuando nuestro agente nos planteó la posibilidad de tocar allí y le dijimos: venga, hagámoslo. Particularmente, me parece muy guay el tener la oportunidad de ir a sitios más pequeños porque es algo que no hacemos habitualmente y estoy seguro de que en esa zona tenemos un montón de fans que ahora tienen la oportunidad de vernos en directo.

–En sus conciertos suele haber bastantes sorpresas con el listado de canciones (hay veces que suelen tocar algún disco clásico entero), ¿tienen preparada alguna para esta gira?

–El listado de canciones lo tenemos elegido. Pero no me gusta mucho revelarlo antes de los conciertos, aunque ahora con internet nada más que hagamos nuestro primer show este sábado en Tel Aviv (Israel) estará todo colgado ya en alguna web. Lo que sí que puedo adelantar es que habrá algunas canciones que hace tiempo que no tocábamos en directo y algunas del nuevo ("A view from the top of the world" que publicaron en 2021) porque esta es la segunda parte de la gira para presentarlo.

–Su discografía es muy extensa y la inmensa mayoría de sus discos son alabados por la crítica especializada y, salvo algunas excepciones, también por los fans ¿Cómo es posible mantener intacto ese consenso durante los más de 30 años?

–Gracias a un montón de trabajo y un montón de dedicación. Y lo más importante: porque nos gusta mucho lo que hacemos. No importa a lo que te dediques en la vida que si lo haces con cariño será apreciado, y creo que eso es lo que pasa con "Dream Theater", nos tomamos lo que hacemos muy en serio y nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Nos encanta estar sobre el escenario, no hay mejor sentimiento en la vida. Es indescriptible, es un subidón de adrenalina que hace que te sientas como si estuvieras en otro nivel de existencia.

–¿Cómo hacen para trabajar, porque usted vive en Canadá y el resto en Estados Unidos?

–Personalmente, mientras componemos yo sigo en Canadá porque estar todo el día viajando a Estados Unidos es casi imposible y muy complicado. Tengo un estudio en mi casa y estoy en continuo contacto con el resto de la banda a través de "Zoom" (un sistema de videoconferencias). Ellos están allí en una misma habitación haciendo su música y yo estoy en mi casa siguiéndolo todo a través de unos monitores y unos micrófonos. En ocasiones es complicado lo de levantar la mano y decir "tengo una idea para tal canción". Pero funciona y lo hago. Nos hemos adaptado y la tecnología nos lo ha facilitado.

–Llama la atención que durante estos últimos años han mantenido un bloque muy estable como banda, sin casi relevos, salvo la sonada marcha de Mike Portnoy (batería y fundador del grupo) ¿Son como una familia?

–No diría que somos como una familia. Somos como cualquier ser humano en una relación, tenemos nuestras discusiones y nuestros desencuentros, pero sabemos racionalizar y sabemos como mantener el respeto mutuo, ese es el ingrediente principal que ayuda a mantener la unidad. Somos considerados con el estilo que tiene cada uno y eso es lo importante en cualquier relación humana, no solo en una banda de música. Cuando estás en un ambiente artístico como el que nosotros tenemos estás en un medio muy intenso porque te estás expresando constantemente y esperando la reacción de los demás; pero es algo que llevamos haciendo juntos por mucho tiempo.

–El año pasado ganaron su primer "Grammy" por la canción "The Alien", aunque no era la primera vez que estaban nominados ¿Qué ha supuesto ese premio para la banda?

–Estuvimos nominados anteriormente por otras dos canciones "On the back of angels" y por "The enemy inside", pero a la tercer fue la vencida. Ganarlo fue impresionante y es sorprendente el nivel de conocimiento que tiene la academia y es un honor que nos hayan premiado porque de nuestro estilo hay otras grandes y fenomenales bandas, como "Rush", que no lo han conseguido. Incluso en esta edición estaba nominados en nuestra categoría "Deftones" que son un grandísimo grupo y que lo merecían también.

–¿Su popularidad ha ido en aumento tras ganar el premio?

–Es probable que mucha gente que no era consciente de que existíamos ahora sí lo sea. Para que te guste "Dream Theater" tienes que ser ecléctico y que te gusten las partes tan técnicas que tenemos en nuestra música. Pero si subes a bordo, estarás a bordo con nosotros para siempre. En eso somos un poco como "Rush".

–Lo que sí que hay es un montón de bandas que intentan imitarles ¿se sienten halagados?

–No suelo escuchar bandas que sean similares a nosotros. En el metal progresivo hay un talento increíble. Me gusta mantener la distancia para no verme demasiado influido a la hora de crear. Sí que escucho mucho jazz, mucha música clásica, hard rock, heavy metal o incluso pop, bandas como "One Republic", "Coldplay" o "U2".

–Pero ustedes son los creadores y abanderados de un género musical, el metal progresivo, eso pueden decirlo muy pocas bandas.

–Somos una banda que somos mucho más ecléctica que la mezcla de heavy con música progresiva; tenemos canciones que son muy dinámicas y con mucha técnica. Intentamos tocar muchos y muy diferentes niveles musicales. Lo que sí que me parece genial es el montón de bandas jóvenes que hay y que están claramente influidas por "Dream Theater"; una de las que más me gustan es "Architects", que están haciendo un gran trabajo con buenas canciones.

–Volviendo un segundo al "Grammy", usted es el autor de la letra de la canción premiada ¿de qué habla?

–Está basada en un podcast que duraba como tres horas y media en el que Elon Musk explicaba que es posible llegar a Marte, hablaba sobre todos los aspectos técnicos lo que me parecía muy intrigante. Los humanos no paramos de crecer en número y vamos a sobrepoblar este planeta que es lo que Musk estaba diciendo y que es posible que como especie, nuestra única forma de sobrevivir sea colonizando otro planeta. La letra va de ese viaje y de cómo vivir en otro planeta. Tenemos que tratar mejor a nuestro planeta y a su atmósfera o lo vamos a perder todo. El planeta quedará aquí, pero nosotros no. No nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro planeta.

–¿No le da la impresión de que tras la pandemia hay una saturación de conciertos?

–Creo que sí. Antes de internet hacías un álbum y lo promocionabas, pero las plataformas de "streaming" lo han transformado todo en una guerra mundial en la que muchas bandas sacan su beneficio de tocar en directo y de su "merchandising". Es probable que en sitios como Madrid o Barcelona tengas a seis bandas grandes internacionales tocando cada semana.

–¿Cuando habrá nuevo disco de "Dream Theater"?

–Es probable que "Dream Theater" no entre a grabar hasta 2024; yo ya estoy componiendo mi siguiente disco en solitario.