"Esther Llamazares desconoce las políticas sociales de Avilés", responde Delmiro

Si "desproporcionado" ven en el Partido Popular (PP) de Avilés el millón de euros que supone la gestión bianual del Centro de Personas sin Hogar, más "desproporcionadas" le parecen aún a la concejala de Promoción Social las declaraciones realizadas este jueves por la edil Esther Llamazares, quien cuestionó la gestión de las arcas públicas en aquellos programas que tienen que ver con el sinhogarismo y que, a su modo de ver, no están dando resultado. "Con sus declaraciones, además de un total desprecio hacia las personas con menos recursos que dependen del impulso de las administraciones, demuestra un total desconocimiento sobre el servicio que ofrece el Centro Municipal de Personas sin Hogar y, en general, sobras las políticas sociales de este Ayuntamiento", respondió a la portavoz del PP la concejala Nuria Delmiro (PSOE).

Para la responsable municipal de Promoción Social, las declaraciones públicas realizadas por Llamazares "no tienen sentido y no responden a la realidad". "Mezcla conceptos, subvenciones con contratos. A Esther Llamazares le gusta mucho manejar cifras, pero siempre descontextualizadas", añadió.

En el PP creen que el gasto que conlleva la gestión del albergue (el contrato se encuentra ahora en pleno proceso de licitación) no está justificado y que resultaría más económico alojar a los transeúntes en un hotel. También ponen el acento en la labor social que realiza la Fraternidad de Francisco en la ciudad con personal voluntario y cuestionan la cantidad que dinero que usan a programas relacionados con el sinhogarismo. "Nuestro modelo es opuesto al que presenta la señora Llamazares, que es el más antiguo del mundo. El modelo que defendemos los socialistas y el Ayuntamiento consiste en actuar ante la pobreza con actuaciones integrales que otorguen a las personas la capacidad de generar ingresos, de formar parte plena de la sociedad y de desarrollar su propio proyecto de vida autónoma sin dependencia. Y el principal derecho que lo garantiza es de la vivienda", prosiguió Delmiro en su respuesta a Llamazares.

Desde su área entienden que uno de los pasos fundamentales es conseguir que las personas que acceden al albergue puedan incorporarse a una vivienda digna y emprender un proyecto de vida propio. "Las palabras fundamentales son acompañamiento, prevención y formación a los profesionales", incidió la concejala del gobierno.

Delmiro recordó que en las instalaciones de la calle La Estación no solo se presta alojamiento a quienes no tienen un techo, sino que ofrecen información, orientación y acogida al colectivo de personas sin hogar; una valoración y diagnóstico individualizado a través de acompañamientos integrales e integradores que faciliten la incorporación social; un centro de día y aseo personal; ropero y consigna, y acompañamiento para la incorporación social. "Además del desconocimiento que demuestra, la señora Llamazares mezcla datos y cifras, confunde y descontextualiza conceptos con el único objetivo de dar una imagen irreal y estigmatizar al colectivo de personas con más dificultades. Entiende por gasto lo que en realidad es una inversión social. Allá donde ve una cifra, la incorpora al gasto total en sinhogarismo, cuando no es así, porque se atiende también a personas que no tienen necesidad de acudir al albergue y se les ofrece apoyo", concluyó Nuria Delmiro, quien reconoció estar "un poco cabreada" por las declaraciones "sin sentido" de la portavoz del PP.