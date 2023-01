El mejor lugar para vivir en el mundo

Nunca en la historia de la humanidad el mundo ha sido más accesible que ahora. Elegir dónde vivir y trabajar ya no es una cuestión de dónde mudarse en el propio país de origen, sino qué país elegir y, a partir de ahí, dónde establecer el hogar. En esa disyuntiva, la de hacer de Avilés el mejor lugar para vivir a sus [nuevos] habitantes, llevan tiempo nuestros munícipes: tratando de buscar solución a la sangría demográfica que nos devora y hacer de este territorio un entorno atractivo establecerse de manera permanente, bien sea sólo o con familia a cuestas, por un nuevo trabajo o para vivir desde Avilés el estilo de vida del nómada digital.

La cuestión no es nueva y han sido varios los gobiernos que se han preocupado por ello. El Global Liveability Index de la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU) es un recurso particularmente útil para brindar razones, basadas en datos, con las que poder decidir sobre dónde es mejor establecerse. El citado informe proporciona una clasificación de los mejores lugares para vivir en el mundo: 173 ciudades calificadas en cinco categorías amplias y clasificadas según la estabilidad, la atención médica, la cultura y el medio ambiente, la educación y la infraestructura. También cuantifica los desafíos que podrían presentarse al estilo de vida de un individuo en 173 ciudades de todo el mundo y proporciona un perfil para cada ciudad desde la experiencia de 70 años investigando e informando sobre el fenómeno de la globalización.

No esperen los curiosos hallar rastro alguno de la ‘tierrina’ pero sí algunas pistas de quiénes y porqué son los mejores. De los diez primeros puestos, está claro que Europa occidental y Canadá son las regiones dominantes, con Osaka en Japón como la única metrópolis asiática y sin entradas de América del Sur o África. Lamentablemente, las ciudades de África y Asia ocupan las diez entradas inferiores en el índice. Ninguna ciudad en los Estados Unidos o el Reino Unido está entre las diez primeras tampoco.

Ámsterdam, Toronto, Francfort, Ginebra, Vancouver, Calgary, Zurich, Copenhague y Viena son en orden ascendente las "ciudades más habitables". La rica escena cultural, sus rincones históricos, su patrimonio gastronómico también y una infraestructura de vivienda que hace que sea más barato vivir allí que en otros lugares son algunas de las razones del liderazgo de la ciudad austriaca. Si uno pretende sacar pecho de los valores de su Avilés natal poco tendría que envidiar a esta primera urbe que los científico de la Unidad de inteligencia de The Economist han situado en primer lugar. Hasta que llegamos a la vivienda.

Promotores locales realizaban un diagnóstico muy claro al respecto esta misma semana en las páginas de este diario: en los barrios no se construye, en el centro no se rehabilita y, desde la Administración, no se mueve la vivienda protegida. La escasez de suelo "interesante" es uno de los principales escollos para la nueva construcción y, por ende, para la llegada de nuevos pobladores. Seguir dando vueltas a un parque de vivienda casi tan envejecido como su población poco ayuda a captar talentosos vecinos. Los nómadas digitales quieren adaptar esos nuevos modos de vida a los espacios que habitan.

La ciudad del "boom" turístico, que es capaz de crecer hasta en temporada baja en afluencia de visitantes, y que se ha convertido en la "joya" redescubierta de todos aquellos que visitan el Principado, no puede permitirse dejar pasar esta oportunidad. Que vengan siempre más de los que se van. Los mimbres están ahí para aprovecharlos. En el plano económico, Avilés es una ciudad atractiva porque ofrece servicios a sus habitantes a un precio (costo de vida) en equilibrio con las oportunidades laborales. Existen comodidades para una vida social activa y también ofrece cantidad de oportunidades para que los autónomos trabajen.

Desde la parte pública existe la gran tarea de mejorar nuestra ciudad, tanto en la forma (imagen), pero sobre todo en fondo, impulsando iniciativas que de forma intencionada la hagan atractiva para vivir, visitar o conocer, de tal modo que sus habitantes nos podamos sentir orgullosos de ‘ser de’ y ‘vivir en’.