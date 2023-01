Sira Martínez, casi un siglo de maestría en Matemáticas

Sira Martínez Corral será centenaria este próximo junio. Es natural de Ordieras, una aldea de Cudillero de la parroquia de Faedo. Martínez Corral es una de esas maestras "de toda la vida", desde que comenzó su carrera de funcionaria hace 77, con 22 años, hasta su retiro, en el colegio Palacio Valdés, que el pasado mes de diciembre cumplió sus primeros cincuenta años de vida como centro de Primaria. La casi centenaria fue una de las invitadas a los actos, sin embargo, por cuestiones personales excusó su presencia. Vive a unos trescientos metros de su último centro educativo, donde se jubiló a finales de los ochenta, y cuando camina por el entorno del Palacio Valdés, reconoce que le brotan muchos recuerdos en su memoria. "Hay alumnos que me siguen saludando todavía cuando me ven por la calle", señala.

"Desde que era una niña siempre me gustó la idea de ser maestra, es más me encantaba jugar a serlo", apunta Martínez Corral, que guarda en su memoria no pocos recuerdos de los niños de los centros por los que pasó en su dilatada carrera como docente. Comenzó a dar sus primeras lecciones en Brañaseca, en su concejo natal. Era una escuela rural. "También fue comadrona en alguna ocasión", apunta su hijo Luis Javier Menéndez. En Brañaseca dio clases a críos "de todas las edades" durante cuatro años, luego pasó a Pravia, al colegio rural de Villafría, donde dedicó otros siete años a su vocación docente.

Cuando finalizó en la escuela praviana le tocó de nuevo hacer las maletas para otro concejo. Viajó hasta Salas, más concretamente a la localidad de Villarín, próxima a Malleza. Allí contrajo matrimonio con José Menéndez, ya fallecido, y nacieron los dos hijos de la pareja, Luis Javier y María Jesús. "En Villarín estuvimos trece años y luego ya vinimos toda la familia para Avilés, era 1969", comenta Sira Martínez Corral, que antes de ese año pocas veces había estado en la tercera ciudad asturiana. Una de esas ocasiones, recuerda, acompañó a un alumno de entonces de la escuela de Villarín, Arturo Castro, que con los años sería director de "Teatro Margen" a que se examinara en el instituto que existía antes de 1972 en el edificio actual del Palacio Valdés.

Su primera experiencia educativa en Avilés fue en la Escuela de Primer y Segundo distrito, situadas junto a la Escuela de Artes y Oficios y hoy desaparecidas. "Vine para Avilés porque había vacantes y aquí nos quedamos", indica la nonagenaria, con una sonrisa tras recordar que en su papel de profesora de tiza y encerado "era exigente" pero no dudaba en ser comprensiva con el alumnado. Tras la Escuela de Primer y Segundo distrito pasó al colegio Marcelo Gago y de ahí, al Palacio Valdés, donde se retiró en 1988.

"Cambió mucho la educación, antes los críos andaban como velas, pero se apagaron esas velas", bromea la docente, que confiesa que los alumnos "más inquietos" eran los que más le llamaban la atención por su predisposición para aprender. Al tiempo, recuerda sus tiempos de maestra y plantea algunas de las diferencias de las clases de antes con las actuales. "Yo con el ordenador no me defiendo", señala tras esbozar una sonrisa que refleja no solo la brecha digital sino también que en los tiempos en que Sira Martínez Corral era maestra en activo era inimaginable que la tecnología fuera clave en los procesos educativos como lo es en la actualidad.

"Cuando llegué al Palacio Valdés di clases a los niños de siete u ocho años", recuerda antes de hacer mención a la fiesta de jubilación que le hicieron en el centro cuando cumplió 65 años. Tiempo después y ya disfrutando la jubilación, le encantaba jugar al parchís. Ahora, ya menos, cuestiones de la edad.

Lo que sí mantiene Sira Martínez es su mirada dulce cuando habla de sus tiempos de docente, años que añora y que volvería a repetir por los recuerdos que le han aportado tanto en las escuelas rurales como en las urbanas y por los compañeros que tuvo durante sus 43 años de lecciones, de tiza, encerado y calificaciones.

"Nunca tuve un problema con mis compañeros, siempre nos entendimos muy bien", afirma orgullosa la profesora nonagenaria que fue llamada a participar en los actos del medio siglo de vida del colegio Palacio Valdés por ser una de esas maestras que dejó huella, que le encantaba enseñar Matemáticas y también estar acompañada de sus alumnos que, como bien recuerda hoy, algunos aún la saludan cuando la ven por la calle.