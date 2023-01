"La plantilla del Ayuntamiento de Avilés ahora mismo está bien dimensionada"

Raúl Marquínez (Avilés, 1958) desembarcó en la Corporación del Ayuntamiento de Avilés de la mano de Pilar Varela en 2007 como concejal de Infraestructuras y Equipamientos al servicio de las empresas. El siderúrgico y sindicalista, ahora jubilado en contrato relevo, se incorporó en 2011 a la concejalía de Recursos Humanos y en 2015 asumió también la competencia de Tráfico, ya con Mariví Monteserín en la Alcaldía. Es de los concejales más veteranos y en estos dieciséis años nunca ha estado liberado. De cara a la próxima lista del PSOE, no descarta nada: "Estoy siempre a disposición del partido". Y sobre su balance municipal, sostiene: "Creo que he estado a la altura".

–Le ha tocado lidiar con el plan para acabar con la elevada temporalidad en el Ayuntamiento, que emana del Gobierno central, ¿qué balance hace de la negociación y el resultado?

–Este es un proceso laborioso. El primer paso fue identificar las plazas que podían incorporarse al proceso en el Ayuntamiento y en las dos fundaciones. El resultado fueron 186 plazas que van al proceso de estabilización: 170 por el modelo de concurso y 16 por el modelo de concurso oposición. Las de concurso son las que estaban ocupadas ininterrumpidamente con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 y las que van a concurso oposición las que estuvieron ocupadas hasta el 31 de diciembre de 2020. Esa fue la primera parte del trabajo y finalizó en mayo.

–Luego tocó elaborar las bases y no hubo acuerdo.

–Tenemos que tener seguridad jurídica en la elaboración de las bases para poder desarrollar el proceso. Y no olvidarnos nunca de que este es un proceso libre, al que se puede presentar cualquiera. A partir de ahí, comenzó una negociación. El servicio intentó elaborar unas bases que puedan beneficiar a los trabajadores que están ocupando esos puestos, pero sin correr riesgos jurídicos. Como en todo, hay diferentes interpretaciones, y también multitud de bases porque todas las administraciones convocan, tienen sus peculiaridades e interpretan la norma de una manera diferente. Yo estoy satisfecho con el trabajo realizado y con el resultado. Creo que dentro de nuestras posibilidades, facilitamos la posibilidad de que el mayor número posible de los trabajadores que están ocupando los puestos en el Ayuntamiento tengan la posibilidad de continuar en ellos. Y si no en esos, en una plaza de las convocadas. Lo deseable sería que todos pudiesen seguir con una plaza fija después de este proceso.

–Los sindicatos dicen que no se contemplaron muchas de sus peticiones

–Evidentemente, los sindicatos van al alza. Podría enumerar muchas de las cuestiones que sí se tuvieron en cuenta.

–¿Por ejemplo?

–La ampliación del plazo para computar méritos, admitir una valoración el triple por cada mes trabajado en el Ayuntamiento o las fundaciones, se excluyó la promoción interna en este proceso, se admite valorar los servicios prestados como personal temporal, se valoran las jornadas a tiempo parcial como si fueran completas, en caso de desempate la redacción es favorable a quienes han prestado servicios al Ayuntamiento. En el caso del concurso oposición se disminuye el número de pruebas, que no serán eliminatorias... Creo que las bases han salido bien y conviene destacar que las instancias se gestionarán mediante la administración electrónica y que tendremos un proceso de autobaremación, lo que permitirá una gestión ágil y finalizar en plazo el proceso.

–¿Qué calendario manejan?

–Para el concurso, el inicio va a ser este otoño y finalizará a finales de año. En cuanto al concurso oposición, el inicio lo haremos a primeros de año y como hay 13 procesos selectivos, siete se iniciarán a finales de año (los de menor titulación) y el resto (los de mayor titulación) se activarán en febrero de 2024. Cuando acabe el concurso oposición, en verano, ya estaremos en disposición de las tomas de posesión. Por medio tendremos que hacer la promoción interna de las ofertas que ahora mismo están en desarrollo y que no están en el proceso de estabilización. Luego vendría, en el otoño de 2024, las tomas de posesión, todas al mismo tiempo para que no se produzcan ceses. Serían las de las ofertas de empleo público que están ya desarrolladas, las de la promoción interna y las del proceso de estabilización. Tendríamos acabado este proceso en el otoño de 2024.

–¿Y entonces la temporalidad cómo quedará?

–Sumando el proceso extraordinario de estabilización y las ofertas de empleo de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, rondará el 2,7% en el global del Ayuntamiento y las fundaciones.

–El personal de la Fundación Deportiva sigue esperando por un convenio desde 2016.

–Es así, ese personal no tiene convenio porque decayó el del Principado y el nacional. Esa cuestión la tiene que impulsar la Fundación Deportiva Municipal, no es una competencia de Recursos Humanos.

–La implantación de sistemas de carrera profesional que demandan los sindicatos, ¿ni está ni se le espera?

–Nosotros, en principio, hemos presentado una propuesta y pedido una aclaración a la sentencia que decía que había que aplicar el convenio en cuanto a la carrera profesional de los laborales (no de los funcionarios) y estamos a expensas de una respuesta del juzgado.

–También ha habido críticas sindicales a lo largo del mandato relacionadas con el teletrabajo.

–El teletrabajo no lo tenemos contemplado en este mandato. Requiere recursos y medios.

–Cuando asumió la concejalía de Recursos Humanos en 2011 decía que uno de sus objetivos era desjudicializar las relaciones laborales del Ayuntamiento. No parece que lo haya conseguido, dado el número de sentencias que se notifican cada año.

–En todas las administraciones hay demandas. Creo que se ha reducido el nivel de litigiosidad. En 2021 se plantearon 52 demandas y de todos los juicios celebrados con sentencia, tenemos un porcentaje de juicios a favor del 82,50%. La litigiosidad es alta pero eso no quiere decir que el Ayuntamiento salga penalizado en todos los pleitos que se plantean.

–En el brindis navideño con la plantilla municipal, la Alcaldesa agradeció su esfuerzo, que se ha visto incrementado con la gestión de los fondos europeos. ¿Hay servicios muy tensionados?

–Todos los servicios están tensionados en algún momento determinado por alguna razón. Ahora mismo en Recursos Humanos estamos muy tensionados y eso se va a mantener porque va a haber una avalancha de petición de certificaciones. No sé si seremos capaces de sacar adelante esa vorágine de certificaciones. No todo en las administraciones se hace con personal propio porque no hay capacidad. La plantilla está bien dimensionada ahora mismo.

–Durante este mandato se han producido importantes cambios en la circulación, sobre todo por la peatonalización en el entorno del parque del Muelle. ¿El resultado es satisfactorio o han percibido problemas en la fluidez del tráfico?

–En Avilés el tráfico es fluido, tiene unas arterias exteriores por las que prácticamente fluye el mayor porcentaje de tráfico. Siempre que hay cambios en direcciones y en zonas que se peatonalizan, hay un margen hasta que la población se acostumbra a las rutas alternativas.

–El contrato de la ORA finaliza en octubre del año que viene, si bien cabe una posible prórroga de cinco años más. ¿Están ya en conversaciones con Dornier?

–Todavía no. Con Dornier estamos con el tema de la sustitución de los parquímetros. Nos han presentado dos modelos y ahora estamos valorando y estudiando el plano de ubicación y de colocación de esos elementos. Como dije en el Pleno, la instalación y puesta en funcionamiento intentaremos que sea a finales del primer semestre de este año.

–¿Está previsto aumentar la zona ORA?

–No está previsto en este mandato ningún cambio, tampoco en la forma de prestación. Aquí los controles no los hacen vehículos, como en otras ciudades, seguimos a apostando por el modelo que tenemos, que la labor de control la ejerzan personas. Estamos satisfechos con el contrato, que tiene cláusulas sociales. No se prevé ningún cambio en la ordenación del aparcamiento en superficie en Avilés.