Solidaridad asturiana para que Ucrania no se apague en invierno

"Eres feliz de ayudar, pero también sales muy frustrado por no poder hacer más". Quien así habla es José Ramón Silva Freije, coordinador de la Asociación Amigos Viajeros del Mundo (Avimun), quien ha tenido la oportunidad de visitar los campos de refugiados de la frontera de Ucrania con Polonia. El viaje, en tres días ida, tres vuelta y otros tantos más dentro de Ucrania, en Leópolis, donde realizaron compras y entregas de material para los campos y refugios de ese país en guerra, resultó agotador, "pero el cansancio y el bajón de verdad llega después; te vas con la sensación de querer volver ya mismo", relata Silva. Gracias a la colaboración de Avimun con la ONG valenciana "Juntos por la vida" han podido entregar 2.800 mantas, ropa y calzado de abrigo en Przemyls, en la frontera de Polonia con Ucrania.

"Es muy impactante mirar a la gente a los ojos, que te cuenten sus historias, como una madre de un chico de 13 años, con su marido preso desde del inicio de la guerra; no sabe nada de él, solo por un intercambio de otros prisioneros que le dijeron que estaba a vivo pero no sabe dónde ni cómo", abunda.

La experiencia para los voluntarios de la Asociación Amigos Viajeros del Mundo ha sido "dura y muy fuerte" con la sensación de que "queda mucho por hacer allí". Los asturianos tuvieron la oportunidad de convivir con otros voluntarios locales, estuvieron durmiendo en un refugio, "un edificio adaptado pero que conserva el frío y la humedad, hay que animar a la gente a colaborar, en invierno en Leópolis pueden llegar a 20 grados bajo cero", expone Silva, quien vivió en primera persona cómo a las fronteras llegan personas "que llevan toda su vida en una maleta y allí dejan a su familia".

Lamentan, pese su buena voluntad, que toda una furgoneta de víveres se agota en 15 días. "Como no llegue otra detrás, no hay más", advierte el coordinador de Avimun. La asociación cuenta con puntos de recogida de material en Avilés (Suministros Cusan, en la avenida del Torno), en Gijón (local de la Orden 66, calle Santa María) y en Oviedo (calle Asensio Bretones). Principalmente requieren alimentos no perecederos, baterías portátiles y pilas, linternas, productos de higiene y ropa térmica. Los palets para su envío se preparan en la nave de Los Ángeles, en Bobes (Siero).