Los dueños de la nave de Festejos se comprometen a arreglar las goteras

La nave que el área de Festejos ha alquilado en la travesía de la Industria tiene goteras y se notan mucho estos días, que no para de llover. "Cuando la alquilamos, no las tenía. Los dueños de la nave las van arreglar, pero no lo pueden hacer ahora, precisamente, por el temporal", explicó Yolanda Alonso, la concejala de Cultura y Festejos.

Las goteras, que son efecto secundario de un intento de robo por el techo al edificio contiguo a la nave, afectan sólo a parte de la nave, es decir, los trabajos de las peñas no se tienen que ver interrumpidos por la obras de restauración ni tan siquiera por las goteras mientras estas no se puedan reparar. El año pasado entró en uso la nave en travesía de la Industria y este año el Ayuntamiento de Avilés ha alquilado otra en la avenida Conde de Guadalhorce, para contar así con más espacio "con el fin de que no sea un problema de cara a la participación en el Descenso", señaló tras la reunión la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso. El Descenso de Galiana está previsto para el sábado 18 de febrero. Este próximo Antroxu, de hecho, se va a desarrollar entre los días 15 y 22 del mes que viene. Las próximas "reinas" del Goxu y la Faba son Paula Pérez y Noelia Brage, que se corornarán el día 17. La propuesta que defienden es "Los 90 antroxados". Hasta entonces, la peña "Santa Jarra" ocupa la corona carnavalera.