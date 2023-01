Patrimonio pide otro plan para las columnas de Hermanos Orbón y mantiene la obra parada

Comerciantes, hosteleros y vecinos de la plaza de los Hermanos Orbón aún tardarán en ver rematada la obra que paralizó la Consejería de Cultura del Principado. Por ahora no hay fecha de reactivación prevista ya que Patrimonio sigue sin dar el visto bueno definitivo que permita reactivar los trabajos, que se suspendieron ya a mediados del mes de agosto por haberse iniciado la actuación sin el permiso previo de Cultura.

Y es que ahora, según trascendió este martes en la Comisión de Urbanismo previa al Pleno ordinario de enero, Patrimonio reclama al Ayuntamiento otro plan para los fustes de las columnas del conjunto arquitectónico tras reconocer que no tiene sentido dejar a la vista las basas dado que la mayoría no son las originales y las que quedan están ya muy deterioradas.

Las novedades sobre las gestiones en torno a la obra de los nuevos pavimentos de la plaza de abastos las desveló la directora de Disciplina Urbanística y Planeamiento del Ayuntamiento de Avilés este martes a preguntas de la primera fuerza de la oposición (Cambia Avilés), la misma que dio a conocer que el Consistorio había iniciado la actuación en un Bien de Interés Cultural (BIC) sin permiso de Cultura. Trascendió, con posterioridad, que no se realizó ese trámite desde el Consistorio al considerar que la sustitución de las antiguas baldosas por un nuevo pavimento continuo era una actuación menor.

Como viene informando este diario, el Ayuntamiento presentó en la recta final de año un modificado de la propuesta de intervención en las obras de renovación de pavimentos de la plaza de abastos avilesina.

Ese plan, que había sido previamente consensuado con técnicos de Patrimonio, se trató en la última Permanente de 2022, celebrada el pasado 30 de diciembre. Según trascendió ayer en la Comisión de Urbanismo, la Permanente acordó entonces dar el visto bueno al encintado perimetral propuesto desde el Ayuntamiento, en sustitución al bordillo preexistente, a fin de delimitar la transición de la zona de pavimento de hormigón pulido empleada en los soportales y el asfaltado impreso empleado la zona interior de la plaza. El objetivo de esta cenefa es recuperar "en cierta medida la idea de bordillo del proyecto original", pero enrasando entre ambas cotas para conseguir la mejora de la accesibilidad universal en la plaza y respecto a los locales comerciales circundantes.

Caso aparte es el de las columnas de hierro de la zona soportalada. Una de las mayores pegas que ponía Patrimonio a la actuación de Hermanos Orbón es que se hubieran ocultado sus basas. En el modificado propuesto, los técnicos municipales plantearon dejarlas a la vista (lo que implicaría levantar de nuevo el pavimento) y cubrirlas con un vidrio de seguridad antideslizante que permita su visión.

Desde el Ayuntamiento se advirtió que la mayoría de las basas originales ya no se conservan en su mayoría (solo quedaban cuatro a la vista antes de la obra), pero no obstante se plantearon varios supuestos, en función del estado de cada basa: donde se mantenga la piedra original, o donde queden restos de entidad, se propuso dejarla a la vista y cubrirla con un vidrio de seguridad antideslizante. En aquellas columnas que no conserven las basas originales se planteó descubrir su contorno y sustituirlas por losas de piedra caliza de un color diferente a las originales para distinguirlas de la época.

La Permanente entiende ahora que, dado su elevado nivel de deterioro, no procede realizar esa sustitución por losas de piedra creando basas ficticias ni, por lo tanto, colocar vidrios para que las basas queden a la vista. Y pide al Ayuntamiento una nueva propuesta para una limpieza y restitución completa y profesional de los fustes metálicos de las columnas.

"La Permanente de Patrimonio nos da una de cal y otra de arena. La conclusión que sacamos desde Cambia Avilés es que el culebrón en el que se han convertido las obras de la plaza continúa y a día de hoy aún no tenemos un calendario para alcanzar un acuerdo definitivo con patrimonio que nos permita legalizar las obras, levantar la actual suspensión total y reanudar y concluir las obras", señaló Juanjo Fernández, concejal de Cambia Avilés.

El director general de Patrimonio, Pablo León, aseguró a este periódico hace ya casi cuatro meses que la situación de Hermanos Orbón se resolvería "en breve". Por ahora sigue pendiente.