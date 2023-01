El temporal de lluvias de los últimos días ha registrado inundaciones, caídas de árboles, momentáneos cortes de luz y contenedores volcados, entre otros daños en la comarca avilesina.

Por concejos, en Avilés ha habido daños en viviendas así como en diversos espacios públicos de los diferentes barrios. Así en La Magdalena, los vecinos han registrado árboles caído en el parque y caída de cascotes, por ejemplo, en un bloque de viviendas de La Grandiella. En Miranda, varias zonas fueron inundadas y también hubo árboles caídos y ramas. En La Luz, han aflorado de nuevo las goteras en el edificio de la biblioteca. Debe ser que van arreglando a trozos y el dinero de Europa solo debía contemplar lo de la eficiencia energética y no las goteras. “No han reparado o cambiado las claraboyas que estaban rotas o deterioradas y vuelve a tener goteras el edificio. Debe ser que van arreglando a trozos y el dinero de Europa solo debía contemplar lo de la eficiencia energética y no las goteras. Además, el cuadro de corriente y sonido del salón está de pena. No funciona casi nada y también hay humedades en los baños superiores”, señaló Manuel Miranda, presidente del colectivo vecinal, que insistió además en la falta de mantenimiento de un edificio que “no cuidan”. Miranda aprovechó la ocasión para reclamar al Ayuntamiento los ordenadores portátiles que les habían prometido para primeros del año.

En el Nodo, árbol caído en el parque, pequeñas inundaciones y caída de ramas en el entorno de la iglesia. Además, el temporal ha hecho aflorar filtraciones de agua en el polideportivo de Jardín de Cantos, que obligó incluso a suspender entrenamientos, según apuntó José Luis Rodríguez, presidente vecinal del barrio. El dirigente vecinal de Jardín de Cantos, Sergio Sanzo, defiende que el temporal “evidencia la falta de mantenimiento del barrio: ramas caídas, incluso alguna de un tamaño considerable que podía haber ocasionado algún accidente”. Han quedado dañados algún camino de acceso a alguna vivienda “impracticable por la falta de mantenimiento de los viales que dan una imagen de abandono generalizado”. “Urge poner en marcha el convenio con la Sareb y proceder a una reurbanización integral del barrio”, concluyó.

Los vecinos de la calle Sor Juana Inés de la Cruz , en Valgranda, tienen bajos y garajes inundados, una situación que soportan varias veces al año cuando se intensifican las lluvias. “En la urbanización de Las Campas del Quirinal, el problema solo se da en esta calle. El agua llega hasta los 20 centímetros en algunos garajes por lo que electrodomésticos y otros enseres tienen que cambiarlos los vecinos. “Llevamos años esperando que el Ayuntamiento solucione el problema, hace un tiempo hicieron una pequeña reparación pero el problema continúa”, se quejan los afectados.

En las últimas horas hubo contenedores volcados y árboles caídos así como inundaciones al rebosar las alcantarillas en la calle Luis Treillard de Salinas, localidad en la que se están produciendo argayos en la ladera de Pinos Altos. También en Salinas han caido señales de tráfico y brazos de farolas en las calles Pablo Laloux y Príncipe de Asturias. Las bolsas de agua también proliferan por varias calles. “En Salinas el problema se acentúa por el retraso en la poda de los árboles que provoca que la caída de las hojas llene los sumideros”, manifestó Iván Díaz, presidente de la asociación de vecinos de la localidad.

Inundaciones de viviendas y apagones eléctricos son algunos de los problemas que los vecinos de la parroquia de Laviana (Gozón) están sufriendo estos días como consecuencia del temporal. “El mal funcionamiento de la depuradora de Maqua ocasiona inundaciones en varias viviendas de Zeluán. Es un problema que se acentúa con las fuertes lluvias desde el año 2008. Los aliviaderos de la depuradora están más altos que las viviendas y el agua se cuela por baños, cocinas…, es agua de pluviales pero también de fecales. Ni el Ayuntamiento de Gozón ni ninguna otra administración hace nada para evitar este problema”, señaló Francisco Muñiz, portavoz de la asociación de vecinos Enlaze.

El temporal también está incrementando los problemas en un tramo de la carretera AS-329, de Avilés al Faro de San Juan. “Hay unos 500 metros de carretera entre la cantera del Estrellín y la que utiliza el Puerto para abastecerse de material para las obras, que no tiene cunetas y se acumula el agua y el barro”, afirmó Muñiz. “Recientemente han instalado una malla de contención de la ladera para evitar los argayos pero por el tejido se siguen colando las piedras. Desde la asociación llevábamos años reclamándola para evitar que la tierra de los argayos llegara a la carretera, la que pusieron algo ayuda pero debería de ser de un tejido más denso”.

En Soto del Barco, el Ayuntamiento registró inundaciones en los márgenes del río Trabe, afluente del Nalón, en la vega de Riberas. También árboles caídos como consecuencia del temporal en La Corrada y otras zonas del municipio sotobarquense. Cada vez que hay temporal, el río Nalón suele arrastrar restos arbóreos de los municipios por los que discurre y depositarlos en la playa de Los Quebrantos. En esta ocasión, han llegado “árboles enteros” a la playa fluvial de La Llama. Según apuntó el policía sotobarquense, Jaime Pérez Lorente, en días como estos con “mucho temporal y crecida del río” los sedimentos suelen depositarse en los márgenes de la desembocadura del Nalón. “En líneas generales, todo está mejor que el martes”, señaló Pérez.