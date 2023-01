Jimi Pérez Lorente encabezará la lista independiente a la Alcaldía de Soto

Jimi Pérez Lorente (Avilés, 1962) ha aceptado encabezar la lista de la Candidatura Independiente del Concejo de Soto del Barco (CISB), el partido político que impulsó el actual alcalde, Jaime Menéndez Corrales, en 2011, tras su crisis con el PSOE de aquel año. Pérez Lorente es, desde 1987, agente de la Policía Local en el municipio de la desembocadura del Nalón, el único en activo de hecho (hay dos plazas más, pero no están ocupadas). Y, además de eso, Pérez Lorente es una de las personas más conocidas en todo el municipio.

Pérez Lorente tiene sobre sus hombros la labor de sustituir al alcalde más antiguo del Principado. Jaime Martínez Corrales ganó sus primeras elecciones municipales en 1991. Después llegaron siete mandatos más. "Queremos dar continuidad a su proyecto, pero queremos hacerlo con nuevo impulso", reconoció Pérez Lorente a este periódico. Y es que la renovación de la lista que va a presentar el CISB a las municipales de esta primavera es absoluta. Sólo repite Mariluz García González, la actual responsable de Cultura y Festejos. "El resto, los diez restantes, somos nuevos", apuntó el cabeza de lista de los independientes sotobarquenses.

"Esto no quiere decir que vaya a haber una ruptura con el trabajo llevado a cabo por nuestros compañeros, ni mucho menos. Si no están es porque manifestaron su necesidad de descansar", aseguró Pérez Lorente, quien anunció que uno de sus deseos –y de los otros candidatos de la lista – es contar con Jaime Menéndez Corrales. "No sé si para cerrarla o para ir de uno de los sustitutos, pero queremos que siga estando. Lo ha estado durante los últimos treinta años y no podemos olvidarlo".

El candidato independiente nació en Avilés. Su padre, Gregorio Pérez, era consignatario en el Puerto de Avilés: "Era un gran consignatario, pero un empresario malo. Por eso me presenté a las oposiciones y me hice funcionario", bromeó el agente.

La madre de Pérez Lorente fue la periodista Margot Lorente, que llegó a dirigir la Cadena Cope en el Principado y fue, además, concejala de Festejos con Jaime Menéndez Corrales en sus primeros años como alcalde. Margot Lorente, además, era hermana de otro avilesino más que reconocido: Fran Lorente, el responsable de acción social de la antigua Ensidesa, el promotor de los grupos de empresa e inventor de la Jira del pantano de Trasona.

La lista de los once candidatos (y de los dos sustitutos) que presentará la CISB está cerrada. "No nos costó organizarla", reconoció Pérez Lorente. "Ahora lo que tenemos que hacer es convocar el congreso de nuestra organización y renovar las responsabilidades del partido", añadió. A partir de ese momento es cuando tocará diseñar el programa electoral con que se presentarán a los comicios de mayo. Uno de los puntos principales de la candidatura será luchar por un sistema de gestión administrativa del concejo más justo.

En Soto del Barco se eligen 11 concejales. La CISB cuenta con seis; el PSOE, con cuatro y el PP, con el undécimo.