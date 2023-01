"A partir de 2015, que es cuando me jubilo, es cuando me vuelco en la investigación"

El investigador Román Antonio Álvarez (Avilés, 1951) en pocos días recibió dos buenas noticias: que le nombraban miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y que el Centro Asturiano de Madrid le había concedido el premio "Urogallo Especial". Sobre todo esto conversa en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés el también autor del segundo volumen de "El ser de las calles" (Nieva, 2023), la parte central de su trilogía sobre los odónimos (nombres de vías) de Avilés.

–¿Cómo recibe el nombramiento de correspondiente del RIDEA?

–La verdad es que me ha hecho mucha ilusión y, al mismo tiempo, siento este nombramiento como una gran responsabilidad: el RIDEA no es una institución cualquiera. Cualquier nombramiento, cualquier distinción, te hace ilusión porque responde al cariño y a la consideración de un grupo personas o de una institución determinadas. El RIDEA es una institución oficial que tiene unos objetivos elevados.

–¿Qué obligaciones asume con este nombramiento?

–Este nombramiento es el reconocimiento a una trayectoria, es decir, hay un recorrido de un camino que yo ya he hecho, según reconocen los estatutos. Ser miembro correpondiente implica participar en las comisiones de trabajo en que está organizado el Instituto. Por otro lado, hay una serie de actividades que organiza el RIDEA y en las que participamos los miembros. Según dijo Ramón Rodríguez, el director del RIDEA, la institución es una de las editoriales asturianas con mayor número de publicaciones. Tienes la obligación de publicar, de participar en los ciclos de conferencias, bien como ponente, bien como organizador...

–Este nombramiento le llegó hace nada.

–Fue una sorpresa absoluta. Me dijeron que mi nombramiento fue aprobado por unanimidad. En el consejo general del RIDEA está, representando a la Universidad, nuestra cronista oficial: Josefa Sanz. Fue una de las que me comunicó la buena nueva.

–Y, encima, tiene uno de los "Urogallos" especiales del Centro Asturiano.

–Tenía cierto runrún con este galardón. En 2021 el Consejo Europeo de Entidades Enogastronómicas me hizo en Verona un reconocimiento por un trabajo que elaboré sobre gastronomía. Allí, en el Centro Asturiano, he presentado varias de mis obras y en febrero de aquel año, el menú del Adelantado. Ya entonces me habían dicho que estaban pensando en darme su premio especial. Este año, además, también reconocieron a otra colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA: a Esther García.

–Su labor como investigador florece desde su jubilación.

–Sí. Pertenezco al cuerpo de maestros, aunque el título mío es el de Diplomado en Ciencias Humanas, luego hice la Licenciatura de Geografía e Historia. Me centré en mi labor docente, aunque había investigado a raíz de mi incorporación al Centro de Profesores, pero eran artículos. Cuando empecé a publicar tras hacer los cursos de doctorado. A partir de 2015, que es cuando me jubilo, es cuando me vuelco en la investigación, cuando empiezo a publicar mucho más. Lo último "El ser de las calles".