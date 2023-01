Vecinos de Llaranes urgen cubrir una plaza médica vacante desde hace años

Hasta diez días dicen tener que esperar algunos pacientes del consultorio periférico de Llaranes para que un médico de atención primaria les pase consulta. La situación no es nueva, pero la paciencia se les ha acabado. Hace años, desde antes de la pandemia, se quedó de baja uno de los tres médicos del consultorio y esa plaza nunca se ha llegado a cubrir de forma continuada. Este miércoles pidieron ante el centro sanitario, junto a concejales de Cambia Avilés (CA), que se cubra ese vacío "de una vez".

"Mi madre tiene 99 años, pidió hablar con el médico y no la atienen hasta dentro de diez días. Ya hice una reclamación por registro en su momento, me dijeron me contestarían en diez días y tardaron tres meses en responderme que ‘estaban en ello’", explica Cristina Busto. Y hasta hoy.

La presidenta de la asociación Santa Bárbara incide en que "esa plaza lleva sin cubrir desde antes de la pandemia". "Las personas mayores necesitamos el tú a tú con el médico de cabecera. Estamos ante el deterioro en unos servicios básicos que además son un derecho. Al no darte cita aquí, acabamos acudiendo a Urgencias con algo que se puede atender en un centro de salud. Es la pescadilla que se muerde la cola", protesta Mari Carmen Ovies. Y es que ese puesto vacante se viene cubriendo por facultativos que van y vienen y que no pasan consulta de forma regular, denuncian los usuarios.

La formación Cambia Avilés llevará esta situación al Pleno ordinario de este mes, que se celebra mañana. Expondrá la situación y preguntará si desde el gobierno local se está trabajando con el Servicio de Salud del Principado (Sespa) "para que los pacientes de este centro de salud", al que están adscritos 6.000 avilesinos, "reciban una atención médica de calidad".

"Durante todo este tiempo se ha estado cubriendo esa baja parcialmente con varios médicos, lo que genera un perjuicio para los pacientes al no tener un referente al que dirigirse, a la vez que dificulta la labor para los profesionales sanitarios, ya que no pueden ofrecer una atención continua y personalizada", subraya la portavoz de Cambia, Sara Retuerto. Su compañero Agustín Medina añade: "Estamos hablando de un consultorio que atiende a una población muy envejecida y que no tiene un médico de referencia que conozca su historia".