Avilés sopesa lanzar bolsas de empleo para los puestos del archivo y protocolo

Casi un año y medio lleva el Archivo Histórico Municipal de Avilés sin responsable y aún tardará un tiempo en que se cubra esa vacante. El Ayuntamiento de Avilés confía en poder cubrir esa plaza a partir de una bolsa de empleo que está previsto ponga en marcha el Ayuntamiento de Oviedo el mes próximo. De no conseguir frutos por esta vía, el Consistorio avilesino activará una propia. Esta opción parece estar ya próxima para la cobertura de la plaza de protocolo, que en Avilés también tienen dificultades para cubrir.

"No es sencillo encontrar personal para alguna plaza determinada. Llevamos un año sin poder cubrir la de Archivo Municipal. Primero, porque no se encuentra gente que quiera venir. Segundo, porque antes de hacer una bolsa intentamos tirar de otras administraciones. En este caso del Archivo Municipal, podíamos haberlo suplido con personal de otra bolsa de otra plaza. Había tres personas en bolsa y ninguna quiso venir a ocupar ese puesto. Parece ser que en febrero el Ayuntamiento de febrero tendrá una bolsa y a partir de ahí intentaremos solucionarlo. Y si no, nos veremos abocados a hacer una bolsa nosotros", explica el personal de Recursos Humanos, el socialista Raúl Marquínez.

Fue a principios de julio de 2021 cuando se jubiló la responsable del archivo municipal, la ovetense Covadonga Cienfuegos, tras toda una vida custodiando la memoria de la Villa. Ocupó el puesto durante 36 años, desde el 1 de marzo de 1985, hasta la jubilación. Cabe recordar que el Archivo Histórico de Avilés es el segundo en importancia de Asturias por su documentación medieval privilegiada. "Confiamos en que haya candidatos suficientes y que alguien quiera venir al Ayuntamiento de Avilés. No es abandono ni falta de trabajo, no se encuentra gente que pueda ocupar esa plaza, y cuando se encuentra no quieren venir", explica Marquínez, quien añade entre los posibles motivos, además, que los procesos de estabilización en marcha en las administraciones "hace que la gente no quiera moverse, aunque sea de forma temporal, para exprimir los méritos al máximo".

Por otra parte, argumenta, "hay puestos para los que no hay bolsas". "Desarrollaremos más pronto que tarde una bolsa para la plaza de protocolo", adelanta Marquínez. Y es que, desde mayo de 2022 esté vacante el puesto que dejó por jubilación Ignacio Martínez Suárez, jefe de protocolo en el Ayuntamiento durante 35 años y uno de los pioneros de la profesión en Asturias. "Se buscó y se intentó cubrir. No en todos los sitios se pide la misma cualificación para una plaza. Nosotros exigimos la titulación de grado en protocolo y organización de eventos. Hay plazas muy específicas que se dilatan en el tiempo", añade el concejal de Recursos Humanos.

Desde Recursos Humanos prefieren no aventurar cuando puede estar en marcha esa bolsa de empleo: "No tiene por qué dilatarse mucho en el tiempo. La falta de agilidad no es porque la administración quiere, sino porque es muy garantista. Y hay plazas específicas muy difíciles de cubrir porque en Asturias no hay esos profesionales".