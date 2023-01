Cambia defiende la política social de Avilés: "Es una inversión, no un gasto"

La primera fuerza de la oposición manifestó este jueves su "apoyo al modelo de políticas sociales del Ayuntamiento de Avilés" tras visitar el Centro Municipal de Personas sin Hogar, cuyo contrato de gestión tachó de "desproporcionado" el Partido Popular (PP) tras haber salido a licitación en un millón de euros (para un plazo de dos años). "Este no es un sitio para dormir y comer, sino para recuperar a las personas y devolverles su vida. Apoyamos plenamente las políticas municipales" frente al sinhogarismo y "el albergue está haciendo un trabajo excelente", subrayó Agustín Medina, concejal de Cambia Avilés (CA), tras visitar las instalaciones junto a su responsable, Cruz Fernández, y sus compañeros Sara Retuerto y Juanjo Fernández. En Cambia, como en el PSOE, inciden en que el gasto social "es una inversión".

La gestión del sinhogarismo de Avilés se abordará en el Pleno ordinario que se celebra hoy, puesto que el PP quiere que el equipo de gobierno ponga sobre la mesa el balance del albergue de transeúntes desde 2017. "Pena" dijo haber sentido Cruz Fernández tras leer las declaraciones de la portavoz del PP Esther Llamazares, quien dijo que sería más económico para las arcas municipales alojar a los sintecho en un hotel. "Las personas sin hogar también leen eso y no sé lo que podrán sentir, pero algo bueno no. Son ciudadanos y tienen derechos. No se trata de cuantos salen de la calle, se trata de cuantas cosas hay en marcha para poder apoyar y mejorar su vida. Este es un centro abierto y transparente, invito a quien quiera a venir y conocer lo que hacemos. Aquí dentro hay personas, no ogros", apuntó Fernández. Agustín Medina incidió en que el nuevo contrato que ahora está en licitación "va a mejorar aún más la atención, porque los educadores a pie de calle van a trabajar directamente en el albergue, lo que puede mejorar la coordinación". "Ese dinero no es un gasto, sino una inversión social, como en sanidad o educación", concluyó Medina.