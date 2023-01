«Dream Theater» abre el año de grandes conciertos en Avilés

En todos los conciertos de «Dream Theater» hay alguna sorpresa en el listado de canciones en forma de reminiscencias al pasado. En Avilés, donde el grupo neoyorquino actuó ayer ante algo más de 2.000 personas en el pabellón de La Magdalena, el protagonismo lo tuvieron las tres canciones del disco «Six degrees of inner turbulence», en el que coquetearon con la música clásica y que es una de las joyas escondidas en su extensa discografía, y que llevaban sin interpretarlas en directo desde 2006. Hace 17 años. Hicieron las delicias de los más nostálgicos, de muchos de los que crecieron musicalmente durante la década de los noventa y el comienzo de este siglo con las técnicas melodías del sexteto americano, impulsores de un género musical: el metal progresivo (y que en sus comienzos venía a ser como mezclar a «Iron Maiden» con «Pink Floyd»). Un haber, el de abanderar todo un género, que muy pocas bandas pueden presumir de tener.

Era la primera vez que «Dream Theater», habituada desde hace años a llenar recintos en las grandes ciudades españoles, actuaba en Avilés y, por extensión en Asturias. El éxito fue rotundo y supuso que su callada legión de fans no tuviera que desplazarse en este tour a Madrid o Barcelona (hoy viernes actuarán en la ciudad condal donde hace días que agotaron las entradas de grada del Palau Sant Jordi) como venía siendo lo habitual. Todo un alivio.

James Labrie, cantante de la banda (aunque no miembro fundador de la misma), advirtió hace unos días en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que su concierto avilesino estaría lleno de sorpresas. No engañó a nadie. Aunque comenzaron la actuación, como se diría en Asturias, «por lo segao». Abrieron con «The Alien» la canción que les llevó a ganar un premio «Grammy» el año pasado, el primero de su carrera pese a que ya habían estado nominados otras dos veces y que habla sobre la teoría de Elon Musk de que el ser humano tendrá que colonizar otros países para poder perdurar. Es una canción extraña para ganar ningún galardón. Muy típica de la banda. Con una introducción musical extensa, de más de dos minutos, con un estribillo muy marcado (algo poco habitual en este género musical) y con un final única y exclusivamente musical, con una especie de batalla entre la guitarra de John Petrucci y el teclado de Jordan Rudess por ver quién consigue la melodía más lograda. El estribillo, eso sí, fue de los más coreados de la noche.

Tras asegurar el tiro, los «Theater» tiraron de nostalgia con «6:00», la canción que abre el disco «Awake» –uno de los mejores de su discografía– publicado en 1994. De ese mismo álbum también interpretaron «Caugth in a web», que llevaban sin interpretar en directo desde 2015.

Aseguraron también con «Pull me under» la que puede ser considerada como su canción más comercial, en un grupo que huye de las masas. Pero había dos sorpresitas al final. Se despidieron de Avilés interpretando primero «A view from the top of the world», de su último disco, y «The count of Tuscany», dos canciones que de forma conjunta suman 40 minutos (a razón de veinte minutos cada una) y que lejos de aburrir por su extensión son un tobogán de melodías que rememoran a los mejores años de la banda. Más nostalgia.