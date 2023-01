La fábrica que Parter compró al salir de Alu Ibérica, parada por impago a proveedores

El fondo germanosuizo Parter Capital Group –lo dirige Rüdiger Terhost– compró en 2019 por un euro a la multinacional Alcoa las fábricas de aluminio primario de Avilés y La Coruña. Se desprendió de ellas en la primavera del año siguiente, en pleno confinamiento. Esto, la descapitalización encubierta de las dos plantas –faltan 13 millones en las cuentas de las dos alumineras–, es lo que investiga la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional.

Tras dejar Alu Ibérica –inmediatamente después, de hecho–, Parter adquirió la planta de parabrisas que la multinacional Guardian tenía en Llodio, en la provincia de Álava, y la llamó Autoglas, aunque su nombre comercial es Glavista. Dos años y medio después de aquella operación, la fábrica de vidrio que da empleo a alrededor de 300 personas está parada. La semana pasada, la dirección de la compañía comunicó el inicio de un preconcurso de acreedores (aducen una deuda de 17 millones de euros como consecuencia de la crisis energética). "Desde este pasado septiembre, comenzaron a tener problemas de liquidez, aunque con nosotros [los trabajadores] no", señala Iker Olazábal, el responsable del sindicato ELA en la comarca de Ayala.

La llegada de Parter a Llodio se produjo como la del investigado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech en Avilés: por videoconferencia y por sorpresa. Terhost –que estuvo en búsqueda y captura hasta hace pocos días– se presentó a los representantes del comité de empresa (lo forman los sindicatos ELA y LAB) con una traductora. Les explicó que el plan que traían entre manos haría muy importante la fábrica (con dos centros de trabajo: el otro, en Valencia, donde se hacen los acabados). Los trabajadores pusieron sobre la mesa los problemas que había en Alu Ibérica –una venta dudosa a una entidad comercial desconocida que no convenció ni a trabajadores, ni representantes de la administración pública–. "Ellos nos dijeron que no hiciéramos caso a la prensa", recuerda Olazábal. "Lo cierto es que no han invertido ni un euro desde que llegaron aquí, a Llodio. Lo nuevo que ha llegado ha sido a través de subvenciones de investigación y desarrollo o investigaciones estratégicas del Gobierno vasco, pero suyo, nada de nada", añade el representante sindical.

La manera de trabajar de Parter Capital en Llodio fue semejante a la que practicó en Avilés: dejó a los directores de la compañía en sus puestos y los del fondo viajaban "tres o cuatro veces al año" a la planta. "La última vez que vimos a Terhost fue en agosto del año pasado", asegura Olazábal. En septiembre, entonces, fue cuando comenzaron los problemas de liquidez. En noviembre fue cuando la Audiencia Nacional dictó la orden de búsqueda y captura contra el socio director que había adquirido las fábricas de aluminio en julio de 2019 para después negociar la venta de tres cuartas partes de las mismas en abril de 2020. Parter Capital y Domenech son, formalmente, socios, aunque de una fábrica parada, en proceso de liquidación y con toda la plantilla despedida, pero sin haber cobrado aún ni un euro de sus correspondientes finiquitos.

La situación que hay en Llodio es "grave", afirma Olazábal, y por eso los sindicatos han iniciado movilizaciones. "Sabemos que Parter quiere vender, pero también sabemos que no hay muchos candidatos posibles para comprar".