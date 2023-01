La UGT de Corvera queda fuera de la junta local de funcionarios después de 44 años

La UGT no tendrá representación sindical en la junta de personal de funcionarios del Ayuntamiento de Corvera por primera vez desde la llegada de la democracia. El hasta ahora principal sindicato municipal no pasa por sus mejores momentos y no ha logrado formar una candidatura para unos comicios a los que solo concurrirán la CSIF y USIPA y en el que todos los aspirantes son agentes de la Policía Local, de modo que coparán los cinco representantes en liza. Una crisis interna del sindicato mayoritario en Corvera con la dirección regional ha provocado fugas de militantes a otras formaciones. Comisiones Obreras, SIPLA y Avanza (que ha crecido en los últimos meses) tampoco han conseguido conformar una candidatura. Actualmente, la junta de personal de funcionarios cuenta con dos representantes de UGT por uno de CC OO, USIPA y SIPLA. Están llamados a votar 73 funcionarios de una plantilla municipal formada por 233 trabajadores.

"La CSIF va a obtener representantes sí o sí", señala el responsable del sindicato de funcionarios en Asturias, Sergio Peña, que ve necesario renovar la relación de puestos de trabajo "en uno de los ayuntamientos donde menos se cobra". Por su parte, Manuel Mendoza, asesor jurídico de USIPA, formación que cuenta con un delegado entre los funcionarios corveranos, aspira a todo; eso sí, el sindicato sopesa plantear una querella que invalidaría los comicios "contra el funcionario encargado de la convocatoria al no haber designado –ayer– los componentes de la mesa electoral". A finales de mes comenzará el proceso para las elecciones del personal laboral. Esa junta cuenta ahora con cinco representantes de UGT y cuatro de CC OO.