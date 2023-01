Manual del buen gobierno: la gestión municipal con perspectiva de largo plazo

El Ayuntamiento de Avilés ha realizado un importante esfuerzo inversor en todos los barrios a través de los fondos europeos, partidas presupuestarias ordinarias y préstamos para inversiones, resumía ayer la Alcaldesa, Mariví Monteserín, al término de la rueda de prensa para dar a conocer las inversiones del gobierno local en el período 2020-23. Los 129 proyectos por más de 24 millones de euros, explicado así como cifra en frío, podrán parecer adecuados, suficientes o escasos, según quien realice la valoración. A la hora de ponderar el esfuerzo inversor de un gobierno conviene no perder el foco de lo verdaderamente importante: el ciudadano. Si bien esta ha sido una etapa especialmente difícil por la pandemia, poco se puede reprochar al tablero confeccionado para cumplir con los compromisos con Avilés, si no fuera por el capítulo de las cuestiones pendientes. En la recta final de un mandato, cuando buena parte de los agentes implicados en la vida local comienzan a realizar balances del pasado reciente surgen dudas sobre si se ha cumplido o no con las cualidades del que debe ser un buen gobierno: coherencia, credibilidad, competencia política, actitud para afrontar los problemas, empatía con la gente, cercanía, capacidad de escucha, dedicación, disponibilidad, talante...

Mejorar la gestión política va mucho más allá de encuestas y cuestionarios que comienzan a circular entre afiliados y simpatizantes para poner nota a sus líderes como si se tratara de las calificaciones del final del trimestre en la etapa escolar. Los manuales del buen docente señalan que a la hora de puntuar a sus alumnos debe cuidarse de realizar valoraciones subjetivas y centrarse más en cuestiones como el comportamiento, la actitud y las pruebas de evaluación para poner nota al proceso de aprendizaje. En definitiva, que se atienda al desarrollo integral de cada persona. Con esa misma clave deben plantearse su labor los líderes políticos. Un gobierno eficaz es el que logra resultados que responden a las necesidades de sus ciudadanos y toma decisiones basadas en evidencia. Los gobiernos eficaces requieren la dirección, coordinación y reglamentación de sus políticas públicas a través de centros de mando fuertes y estratégicos. Requieren, además, la capacidad de planificar y presupuestar en forma estratégica, administrando el gasto público en forma eficaz a través de sólidos sistemas de gestión de información, y monitorizando y evaluando el impacto de la disposición de los servicios públicos que gestionan. Los gobiernos están presionados por problemas cada vez más complejos y por las expectativas reprimidas de mejores servicios que tienen los ciudadanos. Promover un servicio público técnicamente competente y fiscalmente sostenible representa uno de los mayores desafíos políticos del momento presente. Los gobiernos eficientes requieren la ampliación de soluciones basadas en gobierno electrónico (e-gobierno o administración electrónica) potenciando el uso de tecnologías de información en una sociedad cada vez más conectada [y menos joven, en el caso de Avilés]. Esto, además, implica simplificar la burocracia administrativa. Y todo, sin perder las cualidades del buen gobierno. Difícil ecuación.