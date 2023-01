"Queremos que la Cátedra de Cine sea un foro para la reflexión y la creación", dice la profesora Diana Díaz

La profesora Diana Díaz (Oviedo, 1983) es la nueva directora de la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo, que tiene su sede en Avilés. Díaz trabaja como Ayudante Doctora en el departamento de Historia del Arte y Musicología del centro superior ovetense. Durante más de una docena de años fue colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA, crítica de música de la edición avilesina mayormente, aunque no sólo. Conversa con este periódico en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés mientras cae agua nieve en la calle Ferrería.

–¿Cómo le comunicaron el nombramiento?

–La verdad es que me hizo muchísima ilusión que contasen conmigo para algo así y la verdad es que estoy muy agradecida por la confianza que desde el Rectorado, el vicerrectorado de Extensión Universitaria y el Ayuntamiento de Avilés han depositado en mí.

–Estaba fuera.

–Claro. De permiso de estancia de investigación fuera de España: primero en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y luego en la de de Covilha, en la Universidad de Beira Interior. Allí está el Labcom, un laboratorio donde trabaja gente de Arte, de Comunicación. Es un centro de investigación muy interesante para asuntos del audiovisual y de cine documental, que es lo que estoy haciendo ahora. Aquella llamada coincidió en un momento muy interesante también para mí. La verdad es que me hizo mucha ilusión. Y agradezco esa confianza.

–Fue la vicerrectora de Extensión Universitaria la que le llamó. ¿No es eso?

–Sí, sí, claro. Claro. Los primeros contactos fueron, precisamente, en aquellos momentos: cuando yo estaba en Portugal.

–¿Con quién habló?

–Con todas las partes. Con el Ayuntamiento de Avilés, con la Universidad de Oviedo, con José Ángel Lázaro que, como sabe, es el subdirector de la Cátedra. Hasta después de las vacaciones del año pasado, ya con el inicio del curso, no se hizo efectivo el nombramiento. Más que efectivo: activo.

–Usted es profesora de Musicología. Su relación con el cine como materia de estudio, ¿de dónde viene?

–Me estoy especializando en música española del siglo XX y en distintos formatos: también la que se hace para el cine. Empecé con una tesis doctoral que sigue dando sus frutos –dentro de no mucho voy a editar una nueva partitura de Manuel Manrique de Lara–. También voy a participar en una tesis sobre la recepción de Puccini en Madrid.

–O sea, que es mucho lo que le interesa.

–Claro. Me he metido en distintas líneas de investigación, pero todas tienen que ver con música española. Hace algunos años, además, me metí con los compositores de bandas sonoras. Lo primero, de hecho, en torno a la figura del compositor Antonio Pérez Olea, el de "La tía Tula" o "Fata Morgana". Pérez Olea me abrió el camino hacia la música en los documentales. Pero también me interesa la música en el cine con niños durante el franquismo.

–¿"El pequeño ruiseñor"?

–Por ejemplo, por ejemplo. La figura del niño, de la infancia, también me interesa mucho, porque también estoy en Educación Musical, así que intento cultivar también estas líneas de investigación.

–O sea, que el cine no es solamente cine.

–Eso es: es una combinación de muchas artes. Nuestro interés también cubre distintos ámbitos creativos y artísticos que engloba el cine. Eso es muy importante.

–Cuando regresa y ya es directora, ¿qué hace?

–Lo que le decía: comenzar a tomar contacto con todos los que tienen que ver con la Cátedra. Lo primero era cerrar el 2022, que era importante. Y ahora estamos armando el 2023.

–¿Y qué me puede contar?

–En noviembre y diciembre pasados hicimos dos cosas muy interesantes: presentamos la película "Los Tarantos" dentro de los actos de la última Noche Negra de la Factoría Cultural. La introducción la hizo una doctora de la Universidad de Oviedo, Ana Rodrigo de la Casa. Ella está especializada en música y danza en torno a la obra de Antonio Gades, que sale en la película. Luego, en noviembre, José Ángel Lázaro moderó el ciclo que hicimos en torno a la praxis fílmica. Este tipo de actividades las vamos a seguir desarrollando este año 2023. En la Cátedra de Cine nos interesan mucho los procesos creativos: queremos ir más allá del producto. Creemos que no se entiende sin profundizar en el cómo se ha hecho. Por eso vamos a seguir propiciando encuentros entre creadores y académicos.

–Más allá de la extensión universitaria.

–Sí, no necesariamente dentro del formato de un curso de Extensión, aunque también los vamos a tener en cuenta, por supuesto. Trabajamos para que la Cátedra de Cine sea un foro para la reflexión y la creación artística. Queremos servir también como punto de encuentro para académicos, investigadores y creadores, profesionales interesados también. Esto lo valoramos.

–¿Qué supone que la Cátedra de Cine esté en Avilés?

–Así podemos aportar actividades de interés en esta línea que le estoy contando y abrir nuestra colaboración con otras instituciones y entidades, que es algo que nos interesa mucho. Esto ya lo hemos empezado a hacer. Por ejemplo, el seminario de praxis cinematográfica la hicimos en colaboración con la Academia de Cine de Asturias. Vamos a seguir haciendo cosas con ellos. Otra de las instituciones con las que vamos a colaborar es con el Conservatorio. Queremos también colaborar o fortalecer la colaboración con Avilés Acción Film y con el Festival de Gijón.

–O sea, que tienen trabajo.

–Sí, sí. Hay trabajo: tenemos las líneas perfectamente descritas, pero estamos armando todo el calendario.

–Este año el Ayuntamiento ha incrementado el presupuesto.

–Cerramos 2022 con 20.000 euros. Este año hemos renovado el presupuesto y eso nos va a permitir seguir con los seminarios de praxis fílmica. Quiero valorar el trabajo que realizó la anterior directora de la cátedra, Magdalena Cueto, y muy especialmente, el de José Ángel Lázaro, que se mantuvo en el foco ampliando sus funciones tras la dimisión de Cueto. Lázaro ha sido fundamental y sigue siéndolo. Dentro de estas actividades previas nos parece fundamental mantener esas visitas a Avilés de figuras del cine español. Vamos a contar, al menos, con dos visitas que están medio confirmadas. La idea es profundizar con conversaciones específicas con profesionales de la actuación, de la dirección para alcanzar ese objetivo del conocimiento de las distintas profesiones del cine. Pensando en esto, en retomar la actividad que había iniciado la Cátedra, volvemos con Gil Parrondo. Estamos hablando con su familia para ofrecer un ciclo o un aula especifica donde el foco sea su vida y su obra: ¿qué supone la dirección artística? Queremos que el oscarizado Gil Parrondo sea protagonista y foco.