A María Martinón Torres, médica y paleoantropóloga, la avalan premios como la medalla Rivers Memorial del Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña, la institución académica más antigua del mundo dedicada a la antropología; cientos de conferencias pronunciadas en foros de máximo prestigio y publicaciones que son referencia obligada para profundizar en los orígenes del hombre, en especial las referidas a Atapuerca y Dmanisi (Georgia). Fundó en 2011 la European Society for the Stude of Human Evolution y dirige el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

Y hoy los avilesinos y cuantos tengan interés por la cuestión del origen de los homínidos tienen la oportunidad de escuchar una ponencia de esta prestigiosa investigadora, que es la ponente invitada a la tercera de las jornadas del ciclo Ciencia y Naturaleza que organiza el grupo naturalista Mavea y que tiene como escenario el complejo hostelero La Serrana. La charla, gratuita, comienza a las 19.00 horas.