Con "Madera" vuelve a haber llama: el retorno a escena de un grupo de rock avilesino de los '90

El rock ha muerto. Perdón, me da la risa. Precisamente es todo lo contrario: el rock vuelve a emerger, quizá es porque estaba echando un pigazu de años, pero ha conseguido desperezarse y regresar por sus fueros. Y lo ha hecho con fuerza, como si fuera el mordisco de una "víbora infernal" justo después de atrapar a su presa. Apenas sin poder parar, debe ser por una cuestión de horarios, cinco "jóvenes" de esos que ya peinan alguna que otra cana demostraron que la madera es materia, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, esa transformación de casi dos décadas ha servido para pausar, quizá ralentizar algunos giros, pero también para mantener viva la esencia de años y años. Alcanzar ese sonido pulido ha llevado trabajo, intensidad y paciencia y, claro está, no es flor de un día.

Dos guitarras, un bajo, una batería, voz y, por momentos, una armónica sirven para encender la hoguera. Ojo, sin quemarse; que hablamos de "Madera Rock" y nadie quiere ser pasto de las llamas ni astillarse.

Hay momentos en los que los rockeros se ponen tiernos. Solo suena la guitarra acústica y la voz, a pelo, y sin ponerse colorados, en pocos minutos todo vuelve al calor de la llama, a ese tono incandescente que deriva de los punteos que se pueden escuchar a uno y al otro lado del escenario, de zurdo y de diestro. Es rock and roll y para la banda, es como estar en casa en zapatillas. No dudan en soltar alguna "lágrima de bourbon" y repasar una historia escrita en cuatro discos, tres de antes de la disolución y uno también de esa época pero actualizado y presentado el sábado.

Su actitud sobre las tablas es pura vitalidad. No paran. Y pese a que ya no son aquellos chavales, están a prueba de bomba. "Sevi", el bajista, lo da todo. Lleva años sin tocar y nadie lo diría. Rubén Álvarez y Víctor Vivar hacen magia con las seis cuerdas y generan melodías que el público no ha olvidado y corea, y eso que han pasado casi dos décadas desde que la banda decidiera dejarlo todo en 2004. "Chiri" está entregado, es un "front man" que atrapa y tampoco descansa. Carlos, a las baquetas, le da duro al bombo y a las cajas. Nadie puede quedarse quieto y hay incluso "madereros" con pancartas que rezan alabanzas al grupo y al rock and roll. No es para menos, también es un regreso esperado para un público que, en cierta manera, forma parte de esa familia rockera que tenía ganas de ver a una banda avilesina que fue referente en lo que algunos denominan como rock urbano.

El rock and roll, que fue el coprotagonista de la fiesta, invade la sala Santacecilia. La noche del sábado fue algo más que un concierto, un reencuentro de amigos con su público, un espacio para el guitarreo y, por qué no decirlo, un lugar elegante para hacerse eco de unas melodías que narran historias canallas, de barrio, de vida. Y todo en dos horas y poco. No había tiempo para más aunque las ganas desbordaban todo. "Madera" ha regresado con calma y sin prisas, demostró el sábado que tras años de ausencia ha dignificado su apellido: el rock.