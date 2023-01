Versalles celebra la inversión municipal y La Luz denuncia las carencias de su barrio

Las asociaciones vecinales también hacen balance de las inversiones realizadas por el Ayuntamiento durante el mandato. El entusiasmo va por barrios. Así, por ejemplo, la entidad vecinal de Versalles celebra que "este mandato el Ayuntamiento se ha volcado con el barrio con infraestructuras demandadas, con los patios interiores, la reforma del parque, la esperada mejora de la calle La Paz, los asfaltados, ahora solo falta conseguir financiación europea para las viviendas de La Texera". Esas palabras son de Antonio Gil, dirigente vecinal del barrio, que en cuatro años recibirá seis millones de euros en actuaciones, el que más de todo Avilés. Según el listado aportado por el Ayuntamiento, La Luz es el segundo que más recibe: 5,3 millones. Sin embargo, Manuel Miranda, su dirigente vecinal, no es tan entusiasta sino todo lo contrario: "En el barrio no se ve esa inversión, ni que tengamos que estar contentos y agradecidos, solo hace falta darse una vuelta y podemos hablar de la biblioteca, donde se ha gastado mucho dinero y sigue sin cumplir las expectativas, son parches y arreglos y en el día a día están sin hacerse: baches, señalización horizontal, vertical, aceras levantadas, no hay un mantenimiento adecuado,...". "No somos un barrio mimado por el Ayuntamiento, no compartimos esa euforia... y en general de no ser por los fondos europeos, cómo estarían los barrios sin ese dinero, si se corta el grifo...", añadió Miranda.

En Llaranes, la presidenta de la asociación de vecinos, Carmen Ovies, da un "aprobado bajo" al Ayuntamiento por su labor en el barrio durante este mandato. "Asfaltaron calles, cambiaron luminarias led y hay actuaciones que aún están pendientes, pero falta más mantenimiento", señaló la dirigente vecinal. En el barrio de Jardín de Cantos sí han percibido más inversión este mandato en comparación con anteriores. "El centro social es ya una realidad, se han rehabilitado accesos y se han renovado los parques infantiles", afirma Sergio Sanzo. "No obstante, seguimos necesitando una actuación en profundidad ligada al convenio con la sareb y que supondría una rehabilitación integral y una imagen nueva para el barrio y que Jardín de Cantos comience a ser una prioridad para el desarrollo urbanístico de la ciudad", añadió. Manuel García, presidente de la entidad vecinal de La Magdalena afirma: "Estamos contentos por las inversiones para el Marcelo Gago y en los parques de la Magdalena y de la Grandiella y estamos a la espera de nuevas mejoras como el transporte y conexión con el centro. puesto de alquiler de bicicletas municipales, huertos urbanos, además de renovar el suelo de la parte superior del parque y tapar el estanque que no se utiliza". José Luis Rodríguez, su homólogo del Nodo, afirma que el dinero recibido por su barrio "seguro que es poco, pero es un primer paso". "El trato del Ayuntamiento para nosotros fue muy bueno. Espero que continúe con el apoyo a las solicitudes que desde las distintas asociaciones le planteamos, es la forma de hacer las cosas para beneficiar a los vecinos de cada zona y barrio". En La Carriona, el portavoz vecinal Francisco Mora, entiende que el barrio está satisfecho con las actuaciones desarrolladas este mandato, sin embargo, "siguen faltando grandes actuaciones como la reurbanización de la algunas zonas y dar soluciones de seguridad vial a la carretera general, que sigue soportando un tráfico inmenso". En Miranda, Félix Rodríguez remarca que su barrio pide poco más que mantenimiento y que las actuaciones realizadas "como la Casa de Cultura ya presentan humedades". "Llevamos años pidiendo mejoras en caminos y carreteras y luego nunca hay dinero...", remató Rodríguez. "El reparto de dinero por barrios parece desproporcionado, unos barrios obtienen grandes cantidades y Valliniello recibe el menor. ¿A que se debe? ¿A la ausencia de una asociación que esté pidiendo todos los días mejoras? El dinero se debería gastar en función de prioridades y no de los deseos de las asociaciones o vecinos. Creo que el propio ayuntamiento debería de tener un sistema de clasificación de solicitudes para dar prioridad a los servicios básicos primero: Accesibilidad, servicios médicos, telecomunicaciones", señaló Alberto Velasco, miembro del nuevo colectivo vecinal de Valliniello que entiende que su barrio y San Juan de Nieva salen mal parados del capítulo de inversiones y todo ello pese a que en Valliniello "todavía hay vecinos que no tienen acceso rodado a sus viviendas; o que salen de sus casas directamente a la AS-238; una carretera por donde los coches pasan como balas". En El Quirinal, los vecinos están satisfechos en líneas generales con las inversiones desarrolladas en su barrio durante este mandato. Antonia Rodríguez, su presidenta, afirma que hay barrios que reciben más dinero que otros y apunta que esa cuestión "será porque lo necesitan más". "Por ejemplo, vamos bien el asfaltado de Fernando Morán y la partida para juegos infantiles pero creemos que faltan más actuaciones tendentes a la mejora de aceras, que están levantadas", señaló Rodríguez. En El Carbayedo, el presidente vecinal, Mino Nieto, considera que su barrio "tiene las necesidades principales cubiertas y que hay otros que no", de ahí que comprende que la mayor parte del dinero haya caído en otros enclaves de la ciudad. "En El Carbayedo poco hay que hacer en comparación con otros barrios, quizá necesitamos más aparcamientos", concluyó el líder vecinal del barrio.