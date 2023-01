Encarga carne a la parrilla para cenar y llegada la cuenta dice no tener dinero

La hostelería avilesina está en alerta por la reiteración de un vecino de la ciudad de 34 años que acude a restaurantes, come o cena y a la hora de pagar aduce que no lo hará porque no tiene dinero. Esa supuesta falta de medios económicos no le impide pedir abundantes menús que le permiten, como ha asegurado a este diario el encargado del último local víctima de este estafador, "comer bien".

La Policía Local de Avilés imputa al menos cuatro "simpas" (marchar sin pagar) al hombre en cuestión, que empieza a ser un "viejo conocido" en la materia. La última identificación del sujeto al que se relaciona con estafas en restaurantes ocurrió la madrugada del martes. A requerimiento del encargado del establecimiento, una de las patrullas de guardia de la Local acudió a un restaurante del centro para identificar al hombre, presunto autor de un delito de estafa leve, un género delictivo que no necesariamente acarrea detención. El identificado, que actúa solo, había cenado a base de carne a la parrilla y demás aditamentos típicos de una comida. Finalizado el servicio se quedó haciendo tiempo en la mesa llegando incluso a adormilarse. Llegado el momento del cierre del local fue invitado a pagar la factura, momento en el que con toda naturalidad soltó la consabida frase: "No hay dinero".