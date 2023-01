Gozón se moviliza para hallar un loro perdido

"Maku" es una lora, más concretamente, es un yaco gris de cola roja y hace días que escapó de su vivienda, en Susacasa (Gozón). Su dueña, Lorena Sánchez, la busca sin descanso y ha puesto una denuncia por su desaparición. El Seprona está al tanto y ha trasladado la identificación del animal, anillada en una pata, a otras comunidades autónomas en el caso de que pudiera alcanzar provincias vecinas. El ave tiene cuatro meses y llegó a Gozón el pasado 20 de noviembre. "Fue mi regalo de cumpleaños", enfatiza Lorena Sánchez.

Su desaparición fue el pasado viernes. "Suele estar en una jaula, pero siempre la sacamos un poco a volar por la primera planta de la casa, ese día la bajé yo, abrimos la puerta de casa y por un descuido mío, voló", explica la dueña de "Maku", que no ha perdido la esperanza de encontrar a este ave que, pese a su corta edad, "reconoce varias palabras como ‘Maku’, ‘besito’, ‘pipa’ y ‘hola’ y ‘caca’". En los primeros momentos, Lorena Sánchez hizo todo lo posible porque "Maku" regresara pero sin éxito. "Nos sobrevoló por encima un rato, pero es un ave torpe y quería bajar pero no sabía, una corriente de aire la arrastró en dirección a la zona de Bustio...luego le perdimos la pista", relata Lorena Sánchez, que llegó a utilizar un altavoz como reclamo en el que decía su nombre así como la emisora de radio que suele sonar en su vivienda. Pese a los esfuerzos, la lora no regresó a Susacasa.

Sánchez confía en que alguien encuentre a su "Maku", a una lora que ha tenido que alimentar con papillas durante no pocas semanas y que ha mimado con todas sus fuerzas. Confía en que la identificación que lleva anillada en una de sus patas le permita volver a disfrutar de su compañía y de sus palabras. "Para quien la encuentre ofrezco recompensa, mi número es el 616789791", concluyó la mujer que quiere volver a reencontrarse con su "Maku", la yaco gris de cola roja que fue su último regalo de cumpleaños.