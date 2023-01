Ramón Rodríguez sale en busca de «Horizonte y camino», su último libro, «fruto de la pandemia»

Dijo ayer el protagonista del bautizo del libro «Horizonte y camino» (Nieva, 2023), el pintor Ramón Rodríguez, que las palabras que acababa de escuchar saliendo de la boca del profesor Juan Carlos Aparicio habían sido «apabullantes». Y no fue una falsa «captatio benevoletiae», que dicen los manuales de retórica clásica, porque antecedió esa confesión con un «no cabe duda que la historia que ha contado es la mía». Y la suya es larga y redonda: ya tiene 80 años, de ellos 60 los viene dedicando al arte. Y no para: hace 40 años, por ejemplo, participó en la fundación de la Escuela de Cerámica. Pero estos son unos pocos trazos de su obra larga desentrañados por Aparicio cuando tomó la palabra: pintor, divulgador, comisario y tipo de largo recorrido en el arte de hacer arte.

Esa, su dedicación a la plástica, fue el argumento principal de la reunión de ayer tarde, del bautizo de su último libro que, como recordó Anabel Barrio, la directora de la Factoría Cultural, «no es de viajes, no es de gastronomía, pero lo es todo a la vez». Y, sobre todo, un álbum de fotos reconducidas por el camino de las acuarelas digitales: no hay más que abrir el libro para entender el término: fotos retocadas y filtradas y vueltas a filtrar para componer esos «paisajes» que Aparicio dijo que son «elementos fundamentales de la obra de Ramón Rodríguez», el apabullado presentado en el hotel Palacio de Avilés. O, como recoge el periodista Luis M. Alonso en el prólogo: «El autor ha puesto su capacidad perceptiva al servicio de la crónica sentimental del que ha elegido vivir la vida para, además, contarla a su manera».

Barrio, que fue la que abrió la ceremonia en una sala en la que había tantos artistas como avilesinos de toda la vida, fue la que descubrió el origen de «Horizonte y camino». Y así salió a colación un correo electrónico del pintor en el que adjuntaba la primera versión de lo que iba a ser el libro que ayer se bautizó. «Tuve el honor de ser de las primeras en haberlo podido leer», dijo. Y lo confirmó luego Rodríguez. «Le dije que lo publicara, pero no sólo por los relatos que recogía, también por esas imágenes que lo acompañaban». Y Rodríguez le hizo caso.

El pintor explicó que «Horizonte y camino» es un «libro fruto de la pandemia». Dijo: «Como no se podía salir de casa trabajé con unas cartulinas que tenía y unas acuarelas que había dejado mi hijo», señaló. Y así, con ese material, y con ese afán por organizar las fotos de sus muchos viajes y con sólo tiempo por delante fue que salió el libro que se iba a convertir en el germen de ese proyecto de tres exposiciones –«80/60/40»– que Anabel Barrio confundió por «90/60/40» para sonrisa del personal que se reunió para este bautizo viajero.