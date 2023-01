Educación no ve deficiencias apreciables en el aula de Naveces

La Consejería de Educación sostiene que el aula de segundo ciclo de Primaria de la escuela de Naveces, perteneciente al Colegio Rural Agrupado (CRA) Castrillón-Illas, no presenta deficiencias apreciables. Un técnico del departamento regional que realizó un estudio del aula el jueves concluye en el informe que la estructura de edificio es de hormigón, no de madera y que no hay termitas (quizá en un mueble antiguo, no en las puertas) y que sólo hay una "pequeña humedad, puntual" en una de las paredes que linda con un baño.

"El Ayuntamiento realizó hace unos meses la renovación eléctrica del aula y quedó pendiente la anulación de la antigua que lo va a hacer ya", señalaron fuentes de Educación. El piso superior no corre peligro de derrumbe, "no se va a usar porque antes hay que renovar la instalación eléctrica". Las familias, que ayer se reunieron con la dirección del centro, ya conocen el informe de Educación. "Seguimos angustiados, no nos tranquiliza el informe. Vamos a debatir las acciones a tomar y seguramente los críos no irán al colegio si no tenemos más seguridad", dicen.