Se desprende un trozo de techo del centro de salud de Luanco, pendiente de obras

Las deficiencias del centro de salud de Luanco ya son "insoportables", según coincidieron ayer en denunciar varios usuarios. Hace algo más de una semana, con el fuerte temporal, se desprendió incluso parte del techo en la sala de espera, por lo que hubo que acordonar la zona para evitar que un nuevo desprendimiento pudiera afectar a algún paciente. Y mientras tanto, se sigue sin saber nada de las obras anunciadas por el Principado.

Fue el propio consejero de Salud, Pablo Fernández, quien en el transcurso de una visita el pasado julio al ambulatorio de Luanco anunció una reforma que afectará a la eficiencia energética del centro médico, así como a la distribución interior de los espacios "que significarán mejoras para los pacientes". Una de las acciones que se desarrollarán en el campo de la eficiencia energética "se centrará en evitar las fugas en la calefacción", indicó en aquel momento el responsable de Sanidad en el Gobierno regional. El plan estaba aún pendiente de aprobación, pero en los presupuestos regionales para 2023 aparece una partida de 35.297 euros.

Los usuarios del centro de salud de Luanco ya están "más que hartos" de denunciar las deficiencias del edificio: goteras, humedades, falta de espacio. "Está viejo. Y en el verano, con la cantidad de gente que viene, es un trajín continuo y necesita un arreglo completo", señalaron ayer dos usuarias del centro que prefirieron mantener el anonimato.

Luanco llega a más que triplicar su población en los meses estivales, durante los que la Consejería de Salud refuerza el personal con un profesional de medicina general y una enfermera. Algunos de los usuarios consideran que este incremento "es escaso". "Hay veces que hay que estar esperando tiempo porque hay gente y no hay médicos bastantes. Pero lo peor es que el edificio tiene algunas condiciones que ya hace tiempo que se tenían que haber arreglado y no hacen nada", señaló un luanquín que acompañaba a las otras dos mujeres. "Hace años que no hacen nada. Cayó un trozo de techo hace días y siguen sin arreglar", remarcaron ambas.