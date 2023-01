El epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha mostrado su satisfacción ante el anuncio de que esta institución mantenga el covid-19 como emergencia sanitaria de alcance internacional, teniendo en cuenta que sigue siendo una "enfermedad infecciosa peligrosa", que puede causar daños considerables en la salud de las personas y en los sistemas sanitarios de los países.

El epidemiólogo astur-mexicano incidió, además, en el error que supone eliminar en este momento el uso de las mascarillas en el transporte público, una medida que tachó de "precipitada e inoportuna", porque "no hay suficiente nivel de protección en la ciudadanía" y estamos en temporada de expansión de virus infecciosos respiratorios.

"Hubiera sido un error que la OMS no hubiera mantenido el covid como enfermedad infecciosa peligrosa, porque se enviaría un mensaje sanitario muy peligroso y provocaría un mayor descenso en la vacunación, en las pruebas de contagio y se relajaría aún más la conducta", señaló López Acuña durante su visita a Avilés. En opinión del epidemiólogo y comunicador, es un "tremendo error" retirar ahora la obligatoriedad de utilizar las mascarillas en el transporte público, una medida que a su juicio debería mantenerse incluso en aquellos lugares en los que haya acumulación de personas y en espacios cerrados mal ventilados.

"Hay una enorme prisa política y electoral, por parte de todas las fuerzas políticas, de dar por zanjada la pandemia y borrar todos los símbolos que la recuerden. Pero este no es el momento oportuno para retirar las mascarillas porque no tenemos suficiente nivel de protección. Casi el 40% de la población mayor de 60 años está desprotegida y casi 15 millones de personas no han recibido siquiera la tercera dosis", remarcó.

Por si esto fuera poco, añadió, "estamos en el medio de la temporada invernal, donde hay una mayor incidencia de infecciones respiratorias, cuando la pandemia sigue viva y los problemas derivados del covid son persistentes. Se debería haber esperado al menos hasta marzo", insistió.

Para remarcar el impacto que supone el covid aún hoy en día, el epidemiólogo ofreció varias cifras, como que se contagiaron por este virus 750 millones de personas en el mundo, provocó 6,8 millones de defunciones, que en diciembre y en enero aumentaron los fallecimientos relacionados con esta pandemia, y que "el virus circula en todos los continentes. En ningún caso se puede decir a la gente, a la ciudadanía que esta pandemia se haya acabado, "porque sería mentir", sentenció Daniel López Acuña, quien este lunes se desplazó a Avilés para disfrutar de las verdinas de Lola Sánchez en la Sidrería Yumay.