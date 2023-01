"Cambia tiene vida propia, la gente ya no distingue entre Podemos e IU"

El ferroviario Agustín Medina, (Avilés, 1966) concejal de Cambia Avilés (CA) y secretario de organización de IU en la ciudad, encabeza la lista con la que la formación volverá a confluir con Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Avilés.

–Dice que la suya es "una candidatura de unidad, diversa y plural en la que no sobra nadie y que estará abierta a todo el mundo que quiera sumar para construir un proyecto de ciudad capaz de ganar Avilés".

–Finalizado nuestro proceso de primarias, ahora tenemos que negociar con Podemos, nuestra voluntad sigue siendo seguir juntos. Pero además, desde Cambia Avilés, vamos a iniciar un proceso de diálogo con otras formaciones políticas. Equo ya ha manifestado su voluntad de estar en Cambia Avilés. En principio, no solo seremos Podemos e IU, salvo que no se llegue a acuerdos.

–¿Han aprendido de los errores? Hace cuatro años no se abrieron a otras fuerzas, como Ganemos...

–Creo que sí. En su momento intentamos que fuera con nosotros también Ganemos, al final no se pudo, pero esta vez la situación está complicada y tenemos que intentar estar todos juntos. Además, seguimos la estela de Sumar de Yolanda Díaz para hacer un frente lo más amplio posible. Nos pondremos a trabajar en ello.

–¿Se ve como cabeza de lista de Cambia Avilés o ya está decidido que será Sara Retuerto, número 1 de la candidatura de Podemos Avilés, como se rumorea?

–Lo que no vamos a hacer es una pelea por los puestos. Buscaremos a la persona que mejor nos represente. Cambia Avilés ya es una organización con vida propia, la mayoría de la gente no hace distinción entre si eres de Podemos o de Izquierda Unida, somos todos concejales de Cambia y nadie entendería que nos peleáramos ahora por quien encabeza la lista.

–¿Y ve positivo que en Avilés no se distinga a Izquierda Unida? ¿Eso no es negativo para el partido?

–No, nuestra experiencia nos dice que no hemos perdido ni una pluma. No hemos cambiado nuestro punto de vista, así nos hacemos más fuerte con una formación hermana con la que políticamente pensamos lo mismo. Cambia Avilés, que ya es una formación madura. Antes era la suma de IU y Podemos, ahora ya no, somos el mismo equipo. Todos queremos claro que vamos a tirar todos por el carro de Cambia Avilés, eso es fundamental para mí.

–En su lista no hay nadie de la "familia" crítica con la confluencia, la de Fernando Díaz Rañón.

–No, pero se lo ofrecimos. Ellos no ven la confluencia, están en su derecho, y ese es su argumento para no estar en la candidatura. Pero también es verdad que no presentaron lista alternativa, lo que es de agradecer. Las peleas internas siempre son desagradables y desgastan. Ellos optaron por no estar pero las relaciones a día de hoy son cordiales.

–Y Fernando Díaz Rañón va en puestos de salida en la candidatura autonómica de Ovidio Zapico, ¿qué opina de ese nuevo paso al frente?

–La dirección regional buscó una lista de consenso, y eso siempre es bueno. Nos viene bien tener un diputado de Avilés, siempre será más fácil hacer cosas en común.